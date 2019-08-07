Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Какая-то тварь будет жить, а ты ушла»: Зверев о смерти Вербер 

Russianshowbiz.info + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Внезапная смерть Аллы Вербер вызвала шок у многих отечественных звезд, в стороне не остался и Сергей Зверев. Как оказалось, шоумена это печальное событие ранило до слез.
«Какая-то тварь будет жить… Почему ты ушла?», — сокрушается Сергей.
Также он вспомнил, как недавно побывал на скачках в Монте-Карло, будучи в дурном расположении духа. Неожиданно к его столику подошла Вербер, предложившая обсудить дела Зверева.
По его воспоминаниям, эта беседа продлилась долго, однако они так и не смогли наговориться. Расстроенный Зверев выразил свои глубокие соболезнования близким и родным людям Вербер.
Russianshowbiz.info: последние новости
Вдова Децла даже ради наследства отказывается делать сыну тест ДНК «А вы когда-то пили голышом?»: Митя Фомин шокировал фанатов Диме Билану отказали в получении визы
Шоу-бизнес , Алла Вербер , Сергей Зверев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наглая ложь»: Дочь Атамбаева раскрыла его местонахождение
«Машина для убийства»: подробности об убийце Круга8
Пока вы не уснули: зачем Зеленский позвонил Путину12
Сошло с рук: Турции простили С-40034
В резиденции Атамбаева начался пожар5
Видео
01:25
В дом экс-президента Атамбаева ворвался спецназ
Происшествия
00:37
Эрдоган указал Зеленскому верный путь
В мире Украина
05:11
Пока вы не уснули: зачем Зеленский позвонил Путину
В мире
06:23
«Новые данные о крушении МН 17 докажут невиновность РФ»
Происшествия
00:50
У резиденции Атамбаева произошел взрыв
СНГ Происшествия
05:30
Раскрыты обстоятельства убийства Михаила Круга
Происшествия Криминал
00:50
Появилось видео штурма резиденции Атамбаева
СНГ Происшествия
05:18
Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса»
Войска Армия
02:09
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Политика Ближний Восток
00:41
Киев связал уничтожение украинских Ил-76 с РФ
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение