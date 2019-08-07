«Какая-то тварь будет жить, а ты ушла»: Зверев о смерти Вербер

Внезапная смерть Аллы Вербер вызвала шок у многих отечественных звезд, в стороне не остался и Сергей Зверев . Как оказалось, шоумена это печальное событие ранило до слез.

«Какая-то тварь будет жить… Почему ты ушла?», — сокрушается Сергей.

Также он вспомнил, как недавно побывал на скачках в Монте-Карло, будучи в дурном расположении духа. Неожиданно к его столику подошла Вербер, предложившая обсудить дела Зверева.

По его воспоминаниям, эта беседа продлилась долго, однако они так и не смогли наговориться. Расстроенный Зверев выразил свои глубокие соболезнования близким и родным людям Вербер.