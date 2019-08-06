«Еще одна потеря»: Брежнева и Басков не могут поверить в кончину Вербер

«Потеря! Еще одна… Потрясающая Алла Вербер. Шок» — подписала снимок с бизнесвумен возлюбленная Константина Меладзе.

«Моя дорогая и горячо любимая Алла! Ну как так, только недавно были вместе и такая ужасная новость, что тебя больше нет с нами», — отметил певец.