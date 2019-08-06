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«Еще одна потеря»: Брежнева и Басков не могут поверить в кончину Вербер 

Teleprogramma.pro + ещё 5 1 час назад
Фото: @ververa
Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе — 37-летняя Вера Брежнева отреагировала на новость о скоропостижной кончине 61-летней Аллы Вербер. По уточненной информации, фэшн-директор ЦУМа скончалась в Италии. Также стало известно, что причиной смерти бизнесвумен послужил обширный инфаркт и отказ внутренних органов на фоне анафилактического шока. Вербер умерла в одной из клиник Форте-деи-Марми.
На личной страничке в Instagram Вера Брежнев опубликовала свежий пост, разместив один из последних прижизненных снимков ныне покойной Аллы Вербер. Экс-солистка группы «ВИА Гра» до сих пор не может осознать и поверить в случившееся. Артистка выразила слова скорби, вслед за ведущей информационной программы «Время» на Первом канале Екатериной Андреевой, историком моды Александром Васильевым и украинской исполнительницей Лолитой Милявской.
«Потеря! Еще одна… Потрясающая Алла Вербер. Шок» — подписала снимок с бизнесвумен возлюбленная Константина Меладзе.
Не смог остаться равнодушным к произошедшему и «Золотой голос России» Николай Басков. артист скорбит по ушедшей из жизни Аллы Вербер.
«Моя дорогая и горячо любимая Алла! Ну как так, только недавно были вместе и такая ужасная новость, что тебя больше нет с нами», — отметил певец.
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Шоу-бизнес , Алла Вербер , Лолита Милявская , Николай Басков , Александр Васильев , Константин Меладзе , Екатерина Андреева , Вера Брежнева , ЦУМ , Италия
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