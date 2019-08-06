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Маруани оспорил решение суда по иску к Киркорову на 227 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Французский певец Дидье Маруани направил апелляционную жалобу на решение Таганского районного суда по иску к Филиппу Киркорову и другим соответчикам на 272 млн рублей, сообщил RNS юрист Дмитрий Кожухов, представляющий интересы Маруани.
«Мы подали апелляционную жалобу на решение Таганского районного суда Москвы 29 июля», — сообщил RNS Кожухов.
В суде подтвердили получение апелляционной жалобы. Заседание суда по ее рассмотрению назначено на 4 сентября.
«Рассмотрение апелляционной жалобы представителя Дидье Маруани (…) на решение Таганского районного суда г. Москвы от 28.06.2019 об отказе в удовлетворении исковых требований Маруани Дидье о защите авторского права назначено в Московском городском суде на 04 сентября 2019 года», — сообщил представитель суда.
Французский певец Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав на свою композицию весной. Общая сумма исковых требований составила 227 млн рублей. Ответчиками помимо Киркорова выступили композитор спорной композиции Олег Попков, а также несколько компаний, собственников прав на композицию. В июне Таганский районный суд встал на сторону ответчиков, отклонив требования Маруани в полном объеме.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Олег Попков , Мосгорсуд , Москва
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