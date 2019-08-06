Маруани оспорил решение суда по иску к Киркорову на 227 млн рублей

Французский певец Дидье Маруани направил апелляционную жалобу на решение Таганского районного суда по иску к Филиппу Киркорову и другим соответчикам на 272 млн рублей, сообщил RNS юрист Дмитрий Кожухов, представляющий интересы Маруани. «Мы подали апелляционную жалобу на решение Таганского районного суда Москвы 29 июля», — сообщил RNS Кожухов. В суде подтвердили получение апелляционной жалобы. Заседание суда по ее рассмотрению назначено на 4 сентября. «Рассмотрение апелляционной жалобы представителя Дидье Маруани (…) на решение Таганского районного суда г. Москвы от 28.06.2019 об отказе в удовлетворении исковых требований Маруани Дидье о защите авторского права назначено в Московском городском суде на 04 сентября 2019 года», — сообщил представитель суда. Французский певец Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав на свою композицию весной. Общая сумма исковых требований составила 227 млн рублей. Ответчиками помимо Киркорова выступили композитор спорной композиции Олег Попков , а также несколько компаний, собственников прав на композицию. В июне Таганский районный суд встал на сторону ответчиков, отклонив требования Маруани в полном объеме.