«Теряют головы вокруг»: Галкин опубликовал стих Киплинга

Известный телеведущий Максим Галкин попытался отбиться от шквала негативных комментариев и публикаций, опубликовав в своем инстаграме стихотворение писателя Редьярда Киплинга «Если». В немилость пользователей соцсети шоумен впал после того, как призвал задыхающихся от смога сибиряков «начать с себя».

Шоумен Максим Галкин ответил хейтерам, опубликовав в своем инстаграме одно из самых известных стихотворений писателя Редьярда Киплинга — «Если». Телеведущий ранее высказал непопулярное мнение о ситуации с пожарами в Сибири. На взгляд супруга Аллу Пугачевой, происходящее в рунете имеет мало общего с настоящей борьбой за экологию. Юморист заявил, что уже через месяц пользователи соцсетей забудут о пожарах и вся истерия вокруг этой темы — лишь дань моде. Тогда как звезд шоу-бизнеса, призывавших к немедленному тушению пожаров, он назвал «гламурными девицами», которым выгодно лишний раз напомнить о своем существовании.

Примечательно, что мнение телеведущего полностью разделяет его давний друг, певец Филипп Киркоров . Он прокомментировал публикацию шоумена, заверив, что подписывается под каждым его словом.

Своим выступлением Галкин вызвал шквал негативных комментариев как у себя на странице, так и в отдельных, посвященных его выпаду публикациях.

«Меня все-таки бомбануло вчера после постов Максима Галкина. Мне не хватает цензурных слов, чтобы выразить свое возмущение, омерзение и разочарование, которое я почувствовала именно после посыла, выражений и интонаций вышеозначенного оратора», — написала популярный блогер из Сибири.

Сибирячка привела в пример множество доводов, из которых следует, что люди, которые сейчас дышат копотью, этого не заслужили и начинать нужно не с них, а со своевременной помощи им.

«Мне ужасно противно и стыдно, когда кудрявые люди в белых рубашках, стоя и кривляясь на зеленой травке чистого загорода советуют нам оттуда изменить себя здесь», — заключила она.

Такого рода комментариев и постов за последнюю неделю обрушилось на юмориста в достаточной степени, чтобы он начал обороняться. В опубликованном им с этой целью стихотворении, в частности, есть такие строки:

«О, если ты спокоен, не растерян, // Когда теряют головы вокруг, // И если ты себе остался верен, // Когда в тебя не верит лучший друг, // И если ждать умеешь без волненья, // Не станешь ложью отвечать на ложь…» — написал супруг Пугачевой.

К слову, телеведущая Ксения Собчак тоже не осталась в стороне и решила поддержать осуждаемого большинством Галкина.

«Читаю последние посты, а главное комментарии у Максима Галкина, и «угораю»: мысль о том, что все «гламурно» написали про пожары в этом году просто потому, что появился тренд об этом написать», — написала знаменитость.

Собчак убеждена, что в прошлом году лесных пожаров «было не меньше». Вторя шоумену, Ксения Анатольевна подчеркнула, что людям следует беспокоиться об экологии в постоянном режиме.

«У себя под любым постом наблюдаю примерно такой же расклад. Только 30% комментирующих в состоянии поддержать спор на заданную тему, а не на свою, — посетовала журналистка. — И если говорить о реальной катастрофе, то вот она: количество глупых людей, которые способны поддержать разговор, растет в геометрической прогрессии».

В заключение бывший кандидат в президенты России предположила, что комментаторы под ее постом разделятся на два типа: те, кто обвинят ее в защите чиновников, которые «не могут спасти лес», и те, кто посчитают ее «дурой».

Реагируя на этот пост, некоторые пользователи инстаграма предложили ей лично приехать в Сибирь и увидеть все своими глазами.

«Ксения, все написали про пожары, потому что горит 1,5 млн гектаров вековой тайги. Не верьте статистике! Я живу в Красноярске и такого ужасного положения не было ни разу!», «До ужаса банально, но, Ксения, „надо начать с себя“. И хотя бы с минимального фактчекинга», — отметил подписчик.

Другая пользовательница соцсети обвинила Собчак в презрительном отношении к народу: «Возможно, я не права, но от ваших слов веет презрением к народу: „боже-боже, катастрофа, столько глупых людей не способных понять глубину мыслей Галкина“. Не злите Сибирь, люди на крайней точке кипения. Пишите стишки Шнуру, это у вас лучше получается».