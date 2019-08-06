«Страстная ненависть»: Ребров об отношениях с Шурыгиной

Отдыхавший вместе со скандально известной Дианой Шурыгиной миллионер Денис Ребров заявил «СтарХит», что их связывают не только общие творческие проекты.

По данным издания, недавно пара отдохнула на Бали, после чего приняла участие в съемках провокационного клипа Боба Джека, где Ребров и Шурыгина появились полностью обнаженными.

«Нас с Дианой связывает страстная ненависть», — заявил изданию Денис Ребров.

В свою очередь сотрудничающий с молодыми людьми музыкант Стас Барецкий высказал мнение, что у Реброва и Шурыгиной роман.

«Они отдыхали вместе. Я, конечно, свечку не держал, но в дружбу между мужчиной и женщиной не верю. А Дианин муж ждет ее дома. Как говорится, объелся груш!» — отметил он.