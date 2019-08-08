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Волочкова устроила шоу со шпагатами для гостей отеля в Греции 

Teleprogramma.pro + ещё 3 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Для мастер-класса бывшей балерине потребовалась помощь мужчины.
После того, как Анастасия Волочкова радовала своих подписчиков Instagram разнообразными купальниками и знаменитыми шпагатами в самых экстремальных местах, настала очередь других гостей отеля.
«Просто так решила подарить гостям нашего отеля мой мастер-класс и теплую встречу. Спасибо всем, кто пришел! Под песню моей Ариши «Молитва о маме» это было трогательно», — подписала видео Анастасия Волочкова.
На кадрах бывшая балерина принялась выполнять махи ногами в разные стороны. Потом артистка решила продемонстрировать фирменную растяжку. Для этого Анастасии потребовалась помощь мужчины — его использовали вместо станка. И потом она показала вертикальный шпагат. Виртуальная аудитория в Сети засыпала бы звезду комментариями, а реальная — что-то бурно обсуждала, снимала Волочкову на телефоны.
Напомним, немного раньше Анастасия поделилась селфи, сделанным перед зеркалом. Так что самой широкой общественности был представлен небольшой беспорядок в номере звезды.
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Комментарии8
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Греция
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