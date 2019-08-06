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Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Скандалы продолжают сотрясать семейство продюсера Александра Толмацкого. Причины их стары. После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с их 14-летним сыном в Крым.
Все осложняется тем, что по документам ребенок Кирилла Толмацкого им никто — подруга рэпера не стала вписывать Децла в свидетельство о рождении Антония. Отец рэпера признается, что в истории вообще много мутного. 14-летний подросток не похож на их сына, даже о беременности Юлия Киселева сообщила музыканту только на третьем месяце беременности, до этого, якобы, не знала.
Теперь же, как рассказывает Александр Толмацкий изданию «Экспресс газета», установить все права на наследство Децла для Тони поможет только ДНК-экспертиза, но Киселева отказывается е проводить. Впрочем, какими бы ни были ее результаты, продюсер и его жена всегда будут любить мальчика.
Напомним, рэпер Децл скончался полгода назад на гастролях в Ижевске. Причиной трагической смерти стал сердечный приступ.
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Шоу-бизнес , Видео , Юлия Киселева , Республика Крым
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