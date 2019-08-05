«Никогда не увидите внука»: отец Децла пожаловался на его вдову

Продюсер Александр Толмацкий заявил, что вдова его сына, музыканта Кирилла Толмацкого (Децл) не разрешает ему видеть внука. Продюсер рассказал «Экспресс-газете», что не знает, где сейчас находится мальчик.

По словам продюсера, внук Тони два дня жил у него после похорон отца, их отношения начали налаживаться.

«И дедушка хороший, и его жена Аня неплохая, и их дети нормальные», — процитировал Толмацкий внука.

По мнению продюсера, его сближение с Тони не понравились матери мальчика. Она пригрозила, что бабушка с дедушкой больше никогда не увидят внука.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни. После смерти музыканта между его вдовой и родителями начались конфликты.

Вдова Децла Юлия заявляла, что ее сына хочет забрать бабушка, Ирина Толмацкая, права на творчество интересуют дедушку, Александра Толмацкого, а её они оба «уже отправили искать нового мужа».

Толмацкий-старший утверждал, что именно Юлия убедила Децла не общаться с отцом, а теперь точно так же влияет на его внука. Продюсер ранее публиковал свидетельство о рождении мальчика.

В документе указано, что его зовут Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселев, а графе «отец» у него стоит прочерк. Адвокат продюсера Сергей Жорин пояснил, что публикация была сделана именно из-за опасений вдовы Децла. Таким способом Толмацкий показал, что де-юре ни он, ни его первая жена не являются бабушкой и дедушкой Антония и не имеют на него прав.

В интервью «Экспресс-газете» продюсер заявил, что его сын планировал уйти от Юлии, а она якобы шантажировала его отсутствием документов, подтверждающих отцовство.

«Заберу у тебя сына, и ты его никогда не увидишь!» — говорила она. А Кирилл в нем души не чаял. Нянчился и за папу, и за маму. <…> Сейчас нужно принимать наследство. Это придется делать мне и Ире. Иначе оно вообще пропадет», — заявил Толмацкий.

Он заверил, что деньги им с бывшей женой не нужны, они будут «аккумулироваться и ждать Тони».