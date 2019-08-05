Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Никогда не увидите внука»: отец Децла пожаловался на его вдову 

Рамблер 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Александр Толмацкий заявил, что вдова его сына, музыканта Кирилла Толмацкого (Децл) не разрешает ему видеть внука. Продюсер рассказал «Экспресс-газете», что не знает, где сейчас находится мальчик.
По словам продюсера, внук Тони два дня жил у него после похорон отца, их отношения начали налаживаться.
«И дедушка хороший, и его жена Аня неплохая, и их дети нормальные», — процитировал Толмацкий внука.
По мнению продюсера, его сближение с Тони не понравились матери мальчика. Она пригрозила, что бабушка с дедушкой больше никогда не увидят внука.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни. После смерти музыканта между его вдовой и родителями начались конфликты.
Вдова Децла Юлия заявляла, что ее сына хочет забрать бабушка, Ирина Толмацкая, права на творчество интересуют дедушку, Александра Толмацкого, а её они оба «уже отправили искать нового мужа».
Толмацкий-старший утверждал, что именно Юлия убедила Децла не общаться с отцом, а теперь точно так же влияет на его внука. Продюсер ранее публиковал свидетельство о рождении мальчика.
В документе указано, что его зовут Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселев, а графе «отец» у него стоит прочерк. Адвокат продюсера Сергей Жорин пояснил, что публикация была сделана именно из-за опасений вдовы Децла. Таким способом Толмацкий показал, что де-юре ни он, ни его первая жена не являются бабушкой и дедушкой Антония и не имеют на него прав.
В интервью «Экспресс-газете» продюсер заявил, что его сын планировал уйти от Юлии, а она якобы шантажировала его отсутствием документов, подтверждающих отцовство.
«Заберу у тебя сына, и ты его никогда не увидишь!» — говорила она. А Кирилл в нем души не чаял. Нянчился и за папу, и за маму. <…> Сейчас нужно принимать наследство. Это придется делать мне и Ире. Иначе оно вообще пропадет», — заявил Толмацкий.
Он заверил, что деньги им с бывшей женой не нужны, они будут «аккумулироваться и ждать Тони».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Сергей Жорин , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Берлин ответил Москве на обвинения во вмешательстве154
В Киеве заявили о невозможности объявить итоги выборов2
Пресс-служба Зеленского угодила в скандал19
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом62
Пока вы не уснули: Токио требует встречи с Путиным25
Видео
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
03:32
Умер автор песни «Снег кружится»
Общество
01:29
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом
В мире Украина
01:10
Чеченский Халк погонял московских выпивох
Общество
00:11
Женщина сняла на видео нападение медведя
Происшествия В мире
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
05:04
Грузия оценила последствия ссоры с Россией
В мире Кавказ
04:02
Хлебникова простила Шуру за «алкашку»
Шоу-бизнес Статьи
00:30
Яхта, квартиры и роялти: что Токарев оставил наследникам
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение