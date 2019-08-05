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Пригожин рассказал о проблемах в семье Валерии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его теща, мать певицы Валерии Галина Перфилова перенесла сложную операцию. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам продюсера, с середины июля 81-летняя женщина находится в больнице в Швейцарии. На прошлой неделе ей сделали операцию по замене обоих коленных суставов. Пригожин отметил, что операция была неизбежной, так как мать певицы перестала ходить.
Продюсер добавил, что реабилитация будет долгой и займет «не один и не два месяца».
«Но мы настроены оптимистично. Вот увидите, еще на Олимпиаду поедет», — заключил он.
По данным «СтарХита», Валерия все это время находилась рядом с матерью. Она отложила выступления, успев только на фестиваль «Жара».
Издание отмечает, что мать певицы «полна энергии и сил. Несколько лет назад у нее появилась страница в Instagram, где она активно публикует совместные фото с дочерью, снимки с концертов и из путешествий.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия
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