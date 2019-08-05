Михаил Ефремов заявил, что не устраивал в Москве на митинге дебош

Заслуженного артиста России , актера Михаила Ефремова видели на несогласованной акции, которая прошла в Москве 3 августа. По данным прессы, артист был пьян, призывал полицейских разойтись и даже отобрал мегафон у стражей порядка. Так ли это, портал Teleprogramma.pro узнал у Михаила Ефремова.

«Я не был на митинге»

Актер был искренне удивлен вопросом о своем участии в несогласованном мероприятии. Он уверенно заявил, что 3 августа не присутствовал на митинге в Москве и уж, тем более, не отбирал у полицейских мегафон.

«Я не был на митинге. Не читал пока никакие новости и не знаю, откуда это могли взять. Наверное, нужно звонить тем журналистам, которые об этом пишут», — прокомментировал Михаил Олегович порталу Teleprogramma.pro.

Однако в информационном пространстве пока лидирует совершенно противоположная версия. Журналисты сообщают, что Михаил Ефремов приехал на акцию в состоянии алкогольного опьянения и пытался разогнать полицейских. Сначала артист просто просил их разойтись, затем обвинил офицеров в том, что они «делают людям плохо», и в итоге отобрал мегафон. Он обратился к стражам правопорядка по громкой связи и вновь попросил разойтись по домам.

Сообщается, что после этого полицейские смогли вновь завладеть устройством. На этом речь Ефремова в громкоговоритель была прервана. Задерживать заслуженного артиста России не стали. Действия Михаила Олеговича СМИ квалифицируют как «пьяный дебош». Кстати, в интернете было опубликовано видео этой выходки актера.

Уже не первый раз Ефремова обвиняют в пьяном дебоше7 марта 2018 года Михаил Ефремов играл на сцене самарского театра оперы и балета постановку «Не становись чужим» по пьесе Гарольда Пинтера . На спектакль артист приехал, мягко говорят, подшофе, да еще и с опозданием на полчаса.

Когда пьяный актер вышел на сцену шатаясь и путая текст, зрители попросили его говорить громче и разборчивее, за что были отправлены в неизвестном направлении. Несмотря на то, что билеты на спектакль стоили от 4 до 7 тысяч рублей, далеко не все поклонники Ефремова смогли досмотреть его до конца: публика покинула зал, не дожидаясь финала.

А кому верите вы? Журналистам, которые «застукали» Михаила Олеговича на митинге, или самому артисту? Делитесь своим мнением в комментариях.