«Не пытайтесь повторить!»: Волочкова показала поперечный шпагат на катере

Отправляясь в очередной отпуск, 43-летняя Анастасия Волочкова не забывает напомнить верным почитателям о своей многолетней традиции. Балерина всюду демонстрирует фирменные вертикальные и поперечные шпагаты. Знаменитость уже измеряла длину бассейна на греческой вилле друзей. А на этот раз артистка продемонстрировала растяжку на катере. В комментариях к свежему снимку Анастасия обратилась к поклонницам, призвав их не повторять этот опасный трюк.

В кадре Волочкова запечатлена в джинсовых мини-шортиках и лазурном лифе от купальника. На отдыхе в Греции балерина не упустила случая продемонстрировать растяжку и гибкость.

«Этот кадр был сделан на ходу катера… Не пытайтесь повторить мой опыт!» — обратилась к подписчикам артистка, подметив, что для нее это вполне «привычное состояние».