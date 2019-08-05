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«Не пытайтесь повторить!»: Волочкова показала поперечный шпагат на катере 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @volochkova_art
Отправляясь в очередной отпуск, 43-летняя Анастасия Волочкова не забывает напомнить верным почитателям о своей многолетней традиции. Балерина всюду демонстрирует фирменные вертикальные и поперечные шпагаты. Знаменитость уже измеряла длину бассейна на греческой вилле друзей. А на этот раз артистка продемонстрировала растяжку на катере. В комментариях к свежему снимку Анастасия обратилась к поклонницам, призвав их не повторять этот опасный трюк.
В кадре Волочкова запечатлена в джинсовых мини-шортиках и лазурном лифе от купальника. На отдыхе в Греции балерина не упустила случая продемонстрировать растяжку и гибкость.
«Этот кадр был сделан на ходу катера… Не пытайтесь повторить мой опыт!» — обратилась к подписчикам артистка, подметив, что для нее это вполне «привычное состояние».
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Ну как же без моего шпагата на катере?!😂 Милые дамы, не пытайтесь повторить мой опыт. Этот кадр был сделан на ходу катера. ! Есть у вас неосторожность упасть в море.. 🙈 Аимне это привычное состояние. 🌴 Это же элемент моей профессии! Кто помнит длинну моего шпагата? 😉 Он же, благодаря вашим тиражам, 😂 внесён в «Книгу Рекордов России»!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее Анастасия Волочкова представила премьеру спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Экс-возлюбленная Сулеймана Керимова не пропускала ежедневных изнуряющих тренировок, готовясь к выступлению. Одной из первых постановку увидела 13-летняя Ариадна. Сама Волочкова поблагодарила дочку за поддержку, отметив, что не перестает гордится своей наследницей. Дочка балерины увлекается конным спортом, а также уличными видами танцев.
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Шоу-бизнес , Сулейман Керимов , Анастасия Волочкова
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