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Вилли Токарев был самобытен, отметил Лоза 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вилли Токареву ничего не надо было доказывать, он был совершенно самобытен и ни с кем не конкурировал, "респект и уважуха" сопровождали его в эстрадном цеху всегда, написал Юрий Лоза на своей странице Вконтакте.
Ранее стало известно, что российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни, об этом сообщил РИА Новости его сын. Предварительная дата прощания с артистом — 7 августа.
"Еще один мэтр покинул этот мир — ушел Вилли Токарев. Вообще-то при рождении его назвали в честь Владимира Ленина, и пусть он придумал себе имя Вилли, мы все обращались к нему исключительно — Вилен Иваныч. "Респект и уважуха" в нашем цеху сопровождали его всегда, ведь после эмиграции он запел в Америке не только одесскую классику, а начал писать свои песни, которые быстро перекочевали через океан и прекрасно прижились на родине", — написал Лоза.
Он отметил, что "некоторые околомузыкальные деятели" записали Токарева в "этакого полублатного шансонье, что его категорически не устраивало".
"Ему хотелось, чтобы его воспринимали как серьезного эстрадного композитора и текстовика, поэтому, даря свои пластинки, он часто уточнял: "Старик, послушай вот этот трек, я там такую гармонию придумал!". Но ему и не надо было ничего доказывать — он был образованным музыкантом, успевшим поработать с различными коллективами и даже с оркестрами", — подчеркнул Лоза.
По его словам, Токарев ни с кем не конкурировал, "был абсолютно самобытен и по праву занимал свое почетное место в эстрадной тусовке".
Вилли Токарев (полное имя Вилен) — один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.
В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Вилли Токарев , РИА Новости , Москва
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