Кортнев вступился за «не пошедшего на баррикады» Шахрина

«Шашлык Live» прошел в Парке Горького 3 августа, в день массовых протестов в Москве . Кортнев отказался от участия в фестивале «по этическим причинам», а Шахрин согласился выступить.

Позже лидер «Чайфа» заявил, что подвергся «интернет-террору» из-за выступления. Страницы группы в соцсетях закрыли для комментариев.

«Эти люди — борцы за демократию и свободу слова? Но свобода слова — это разные мнения», — так ответил Шахрин недовольным пользователям.

Кортнев заявил «Взгляду», что у каждого есть право решать, куда ему идти и что делать.

«Если бы я не сочувствовал так сильно людям, которые выходят на улицу протестовать, то я бы точно так же пошел играть вместе с моими друзьями концерт в Парке Горького на фестивале „Шашлык Live“. И Володю Шахрина я в этом плане поддерживаю», — подчеркнул музыкант.

По мнению Кортнева, Шахрина раскритиковали люди, которые «мало чего соображают», не могут войти в положение человека и понять его мотивы.

«У каждого человека есть выбор — идти есть шашлык в парке или идти на баррикады», — заключил он.

Дмитрию Гудкову, Ранее Любови Соболь Илье Яшину и другим оппозиционным кандидатам отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму . Избиркомы забраковали часть собранных ими подписей за выдвижение, заявив, что многие подписи принадлежат несуществующим или умершим людям. Кандидаты такую возможность отвергли. В знак протеста они начали каждый день собираться в центре Москвы.

На несогласованной акции 27 июля было задержано, по разным данным, от 1074 до почти 1400 человек. После акции возбудили дело об организации массовых беспорядков. На несогласованной акции 3 августа, по подсчетам «ОВД-Инфо», задержали более тысячи человек.