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Пугачева, Галкин и Вайкуле забрались на звездный балкончик 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева, Максим Галкин и Лайма Вайкуле наблюдали за концертом Хиблы Герзмавы в Юрмале со звездного балкончика. Об этом в своем инстаграме сообщила управляющий директор Герзмавы Юлия Голдман.
Пугачева с мужем и детьми отдыхает в Юрмале с начала июля. Недавно к ним присоединилась Вайкуле — во второй половине месяца на том же курорте проходил ее фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала».
Вчера певицы вместе с Галкиным посетили выступление Герзмавы в концертном зале «Дзинтари». Судя по инстаграму директора Герзмавы, знаменитости наблюдали за концертом с так называемого звездного балкончика.
В своем инстаграме Галкин опубликовал несколько сторис с фрагментами концерта, а Герзмава в своем — видео с собой, Пугачевой, ее мужем и Вайкуле, снятое уже после концерта. На нем Герзмава благодарит звездных гостей за присутствие на ее выступлении, а они — ее за концерт.
На еще одном видео Герзмава называет Вайкуле своей музой, а та признается, что пришла на концерт коллеги сразу после приземления рейса из Москвы.
Комментарии
Шоу-бизнес , Хибла Герзмава , Лайма Вайкуле , Максим Галкин , Алла Пугачева , Юрмала
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