Пугачева, Галкин и Вайкуле забрались на звездный балкончик

Пугачева с мужем и детьми отдыхает в Юрмале с начала июля. Недавно к ним присоединилась Вайкуле — во второй половине месяца на том же курорте проходил ее фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала».

Вчера певицы вместе с Галкиным посетили выступление Герзмавы в концертном зале «Дзинтари». Судя по инстаграму директора Герзмавы, знаменитости наблюдали за концертом с так называемого звездного балкончика.

В своем инстаграме Галкин опубликовал несколько сторис с фрагментами концерта, а Герзмава в своем — видео с собой, Пугачевой, ее мужем и Вайкуле, снятое уже после концерта. На нем Герзмава благодарит звездных гостей за присутствие на ее выступлении, а они — ее за концерт.