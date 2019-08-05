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Кто и как поделит наследство Вилли Токарева 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Несмотря на свой почтенный возраст Вилли Токарев до последнего много выступал и участвовал в различных шоу. Такова была его натура, а не материальное положение вынуждало. Он признавался, что спокойно жить на авторские, нигде не работая.
И это не преувеличение. Автор более 40 альбомов, мог это себе позволить, но имея молодую жену и двоих детей, не хотел им ни в чем отказывать. Впрочем, и всем своим бывшим женам он оставлял недвижимость и детей не забывал. От первого брака у него взрослый сын Антон и двое внуков, которые живут в Санкт-Петербурге, от второго — сын Алекс, он живет в Нью-Йорке.
Со своей третьей женой Юлией, которая моложе супруга на 43 года, он живет в браке уже больше 20 лет. Они воспитывают двух детей 18-летнюю Эвелину и 15-летнего сына Милена. Музыкант позаботился о завещании и обеспечил своих близких.
Артист владел недвижимостью в трех городах. В Ялте у Токарева двухкомнатная квартира с видом на порт и набережную. Она оценивается примерно в двести тысяч долларов. В Москве на певца зарегистрирована большая квартира в высотке на Котельнической набережной. О стоимости жилья можно делать только предположения, учитывая, что, например, 60 «квадратов» в этом доме стоит 35 миллионов рублей. Также есть жилье и в Нью-Йорке, там сейчас живет семья Вилли Токарева.
Авторские отчисления за песни, которые написал Вилли Токарев будут получать его вдова и дети в равных долях, пишет кр.ru.
Напомним, певец ушел из жизни 4 августа на 85-м году жизни. Где и когда похоронят звезду, пока не сообщается.
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Шоу-бизнес , Вилли Токарев
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