Шурыгина не удержала любовника-миллионера

Буквально недавно скандально известная Диана Шурыгина заполняла свой инстаграм фотографиями с молодым миллионером Денисом Ребровым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_vlog) 3 Авг 2019 в 7:10 PDT Правда, публика удивлялась, для чего замужней женщине выставлять провокационные фотографии на всеобщее обозрение?

По слухам, Диана улетела с Денисом на Бали после ссоры с супругом. Однако похоже, что девушка погорячилась, пишет «vladtime.ru».

Ребров у себя в сторис уже опубликовал старую фотографию и написал, что Диана может больно укусить; видимо, молодые люди поссорились. Да и в караоке-клуб Денис пошел один, без спутницы.

Похоже, что Шурыгина лишилась и мужа, и любовника…