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Шурыгина не удержала любовника-миллионера 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Буквально недавно скандально известная Диана Шурыгина заполняла свой инстаграм фотографиями с молодым миллионером Денисом Ребровым.
Правда, публика удивлялась, для чего замужней женщине выставлять провокационные фотографии на всеобщее обозрение?
По слухам, Диана улетела с Денисом на Бали после ссоры с супругом. Однако похоже, что девушка погорячилась, пишет «vladtime.ru».
Ребров у себя в сторис уже опубликовал старую фотографию и написал, что Диана может больно укусить; видимо, молодые люди поссорились. Да и в караоке-клуб Денис пошел один, без спутницы.
Похоже, что Шурыгина лишилась и мужа, и любовника…
Шоу-бизнес , Диана Шурыгина
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