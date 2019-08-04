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Анита Цой отменила гастроли из-за операции 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аниту Цой прооперировали после полученной на фестивале «Жара» травмы большого пальца ноги, сообщает «z-aya.ru».
Это крайне неприятное происшествие произошло с певицей буквально на ровном месте. Анита споткнулась и здорово повредила палец. Прямо с красной дорожки фестиваля звезду увезли на машине «Скорой помощи».
Сначала всем казалось, что травма не очень серьезная — нужно только поберечь пострадавшую ногу. Мужественная исполнительница даже не стала отменять свое выступление, и появилась на сцене в инвалидной коляске.
Однако врачи не посоветовали певице продолжать гастрольную деятельность. И Аните Цой пришлось извиниться перед своими поклонниками и отменить ряд ближайших концертов.
Дело закончилось операцией. В сторис инстаграма звезда выложила фотографию из больницы и написала в микроблоге о предстоящем хирургическом вмешательстве.
««Готовлюсь к операции. Но за вами тоже присматриваю», — пошутила певица.
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Шоу-бизнес , Анита Цой
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