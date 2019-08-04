Анита Цой отменила гастроли из-за операции

Это крайне неприятное происшествие произошло с певицей буквально на ровном месте. Анита споткнулась и здорово повредила палец. Прямо с красной дорожки фестиваля звезду увезли на машине «Скорой помощи».

Сначала всем казалось, что травма не очень серьезная — нужно только поберечь пострадавшую ногу. Мужественная исполнительница даже не стала отменять свое выступление, и появилась на сцене в инвалидной коляске.

Однако врачи не посоветовали певице продолжать гастрольную деятельность. И Аните Цой пришлось извиниться перед своими поклонниками и отменить ряд ближайших концертов.

Дело закончилось операцией. В сторис инстаграма звезда выложила фотографию из больницы и написала в микроблоге о предстоящем хирургическом вмешательстве.