Анита Цой отменила гастроли из-за операции 

Аниту Цой прооперировали после полученной на фестивале «Жара» травмы большого пальца ноги, сообщает «z-aya.ru».
Это крайне неприятное происшествие произошло с певицей буквально на ровном месте. Анита споткнулась и здорово повредила палец. Прямо с красной дорожки фестиваля звезду увезли на машине «Скорой помощи».
Сначала всем казалось, что травма не очень серьезная — нужно только поберечь пострадавшую ногу. Мужественная исполнительница даже не стала отменять свое выступление, и появилась на сцене в инвалидной коляске.
Однако врачи не посоветовали певице продолжать гастрольную деятельность. И Аните Цой пришлось извиниться перед своими поклонниками и отменить ряд ближайших концертов.
Дело закончилось операцией. В сторис инстаграма звезда выложила фотографию из больницы и написала в микроблоге о предстоящем хирургическом вмешательстве.
««Готовлюсь к операции. Но за вами тоже присматриваю», — пошутила певица.