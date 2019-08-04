Откровенное фото Водонаевой насмешило подписчиков

Экс-звезда «Дома-2» находится на отдыхе в Америке. И, как водится, выставляет в соцсеть фотоотчеты.

Однако откровенный снимок, где девушка позирует у бортика бассейна, вызвал у подписчиков реакцию, обратную ожидаемой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 2 Авг 2019 в 6:26 PDT На этот раз Алену отчитали за неумеренное использование фотошопа, а заодно и косметических процедур.

Острые глаза хейтеров заметили все исказившиеся от использования фоторедактора линии, — рассказал «5 канал.

»Не узнать Алену», «Аккуратнее пользуйтесь фотошопом — очень заметно в районе подбородка. Он плавно перетек в бассейн»; «У Алены был такой

курносый нос?» «И ботокса … хоть откачивай насосом…»

Пышный бюст звезды вызвал интерес не своими совершенными формами, а подозрительной плавучестью.

Выражение лица тоже не задалось.