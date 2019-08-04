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Откровенное фото Водонаевой насмешило подписчиков 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Экс-звезда «Дома-2» находится на отдыхе в Америке. И, как водится, выставляет в соцсеть фотоотчеты.
Однако откровенный снимок, где девушка позирует у бортика бассейна, вызвал у подписчиков реакцию, обратную ожидаемой.
На этот раз Алену отчитали за неумеренное использование фотошопа, а заодно и косметических процедур.
Острые глаза хейтеров заметили все исказившиеся от использования фоторедактора линии, — рассказал «5 канал.
»Не узнать Алену», «Аккуратнее пользуйтесь фотошопом — очень заметно в районе подбородка. Он плавно перетек в бассейн»; «У Алены был такой
курносый нос?» «И ботокса … хоть откачивай насосом…»
Пышный бюст звезды вызвал интерес не своими совершенными формами, а подозрительной плавучестью.
Выражение лица тоже не задалось.
«С таким лицом плаваешь, как будто в троллейбусе в понедельник едешь на работу с пересадкой на автобус», — 48 человек поддержали лайками этот комментарий фолловера.
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