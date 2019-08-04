Врачи не стали жалеть Барановскую

Звезды тоже болеют, как и обычные люди. Вот и Юлии Барановской пришлось обращаться к докторам. К счастью, как сказала теледива, никакой серьезной болезни у нее не обнаружили.

Однако курс капельниц ей пришлось пройти.

О подробностях пребывания девушки в медучреждении рассказало «utro.ru».

Барановская ранее была уверена, что доктора будут переживать за нее, сочувствовать, но такого отношения артистка не почувствовала. И, в итоге, сделала довольно спорный вывод о том, что, возможно, так и нужно. Что современным женщинам не стоит рассчитывать на то, что их будут жалеть.

К самой себе Юля также относится довольно строго. Так, в эфире своей передачи на «Русском радио» девушка жестко высказалась о своей позиции в плане личной жизни.