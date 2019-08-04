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Врачи не стали жалеть Барановскую 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Звезды тоже болеют, как и обычные люди. Вот и Юлии Барановской пришлось обращаться к докторам. К счастью, как сказала теледива, никакой серьезной болезни у нее не обнаружили.
Однако курс капельниц ей пришлось пройти.
О подробностях пребывания девушки в медучреждении рассказало «utro.ru».
Барановская ранее была уверена, что доктора будут переживать за нее, сочувствовать, но такого отношения артистка не почувствовала. И, в итоге, сделала довольно спорный вывод о том, что, возможно, так и нужно. Что современным женщинам не стоит рассчитывать на то, что их будут жалеть.
К самой себе Юля также относится довольно строго. Так, в эфире своей передачи на «Русском радио» девушка жестко высказалась о своей позиции в плане личной жизни.
" Если женщина начнет искать мужика, то она обречена. На этом все и закончится. Надо, чтобы это случилось само собой", -
приводит ее слова «Teleprogramma.pro».
Шоу-бизнес , Юлия Барановская , Ytro.ru , Русское Радио
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