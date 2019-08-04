Петросян удивился числу украинцев в Крыму

Сатирик Евгений Петросян поразился тому, как много украинцев спокойно отдыхает в российском Крыму . Сейчас артист находится в Ялте на гастролях. По его словам, все отдыхающие довольны жизнью и не помышляют о политике и какой-либо розни.

«В Ялте нынче тепло. Людей много, в том числе из Украины, и это факт, что бы там ни говорили. Отдыхающие улыбаются, радуются солнцу, морю и друг другу. Как и должно быть в этом мире», — отметил юморист в Instagram.

Ранее Евгений Петросян посетовал на «журналюг», которые, постоянно и безнаказанно, искажают информацию, включая его сообщения в инстаграме.