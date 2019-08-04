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Петросян удивился числу украинцев в Крыму 

Рамблер 14 минут назад
Сатирик Евгений Петросян поразился тому, как много украинцев спокойно отдыхает в российском Крыму. Сейчас артист находится в Ялте на гастролях. По его словам, все отдыхающие довольны жизнью и не помышляют о политике и какой-либо розни.
«В Ялте нынче тепло. Людей много, в том числе из Украины, и это факт, что бы там ни говорили. Отдыхающие улыбаются, радуются солнцу, морю и друг другу. Как и должно быть в этом мире», — отметил юморист в Instagram.
Украинским СМИ не поверили, что в Крыму плохие условия отдыха
Ранее Евгений Петросян посетовал на «журналюг», которые, постоянно и безнаказанно, искажают информацию, включая его сообщения в инстаграме.
СМИ внимательно следят за артистом из-за развода и суда по разделу имущества. В прошлом году, после 30 лет брака, Петросян расстался с женой Еленой Степаненко. Сейчас пародист живет со своей тридцатилетней помощницей Татьяной Брухуновой.
Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Республика Крым
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