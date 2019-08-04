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Клара Новикова опровергла слухи о выселении из квартиры 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Известная артистка неожиданно для самой себя стала героиней скандала.
В СМИ прошла информация о том, что ее внук выгнал звездную бабушку из шикарной квартиры в центре столицы.
Клара Новикова с негодованием опровергла злобные сплетни.
Артистка действительно переехала из своего жилья в другое в Серебряном Бору, но исключительно по доброй воле.
«Выставляют так, что я, бедная, плачу в тряпочку, потому что мне не позволяют вернуться домой, ― рассказала юмористка. ― Все слухи обо мне ― глупость ужасная», — приводит слова Новиковой «Starhit».
А больше всего звезда расстраивается, что из-за гадких сплетен страдает внук. Друзья над ним подшучивает, а он переживает, волнуется артистка. Она очень недовольна, что журналисты «влезают» в личную жизнь ее семьи.
Клара Новикова просто помогает дочери и внуку, как заботливая мама и бабушка. Внук Лев будет учиться в институте, и молодому человеку будет удобно ездить на занятия. А уже дальше Новикова будет решать по обстоятельствам. У ее дочери трое детей, как не помочь?
Конечно, 72-летней звезде пока непривычно жить на новом месте. Ей далековато ездить в театр. Но многие неудобства компенсируются прекрасными отношениями с соседями, которые присматривают за квартирой Новиковой, когда она уезжает на гастроли.
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Шоу-бизнес , Клара Новикова , StarHit
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