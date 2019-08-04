Клара Новикова опровергла слухи о выселении из квартиры

Известная артистка неожиданно для самой себя стала героиней скандала.

В СМИ прошла информация о том, что ее внук выгнал звездную бабушку из шикарной квартиры в центре столицы.

Артистка действительно переехала из своего жилья в другое в Серебряном Бору, но исключительно по доброй воле.

«Выставляют так, что я, бедная, плачу в тряпочку, потому что мне не позволяют вернуться домой, ― рассказала юмористка. ― Все слухи обо мне ― глупость ужасная», — приводит слова Новиковой «Starhit».

А больше всего звезда расстраивается, что из-за гадких сплетен страдает внук. Друзья над ним подшучивает, а он переживает, волнуется артистка. Она очень недовольна, что журналисты «влезают» в личную жизнь ее семьи.

Клара Новикова просто помогает дочери и внуку, как заботливая мама и бабушка. Внук Лев будет учиться в институте, и молодому человеку будет удобно ездить на занятия. А уже дальше Новикова будет решать по обстоятельствам. У ее дочери трое детей, как не помочь?

Конечно, 72-летней звезде пока непривычно жить на новом месте. Ей далековато ездить в театр. Но многие неудобства компенсируются прекрасными отношениями с соседями, которые присматривают за квартирой Новиковой, когда она уезжает на гастроли.