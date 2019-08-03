Принцесса Хайя сбежала, чтобы спасти дочь?

В Лондоне началось судебное разбирательство по вопросу взаимоотношений эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума и его шестой жены, принцессы Хайи.

Женщина с дочерью и сыном сбежала в Европу, спасаясь от жестокости супруга. Принцесса хорошо подготовилась к побегу и смогла взять с собой значительную сумму денег, — пишет "Starhit".

Сейчас Хайя и дети обосновались в Германии, под защитой специальной службы. Эмир обратился к немецким властям с просьбой депортировть беглянку, но получил отказ.

На заседание суда Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум не явился, его представляли адвокаты. Хайя прибыла лично, и обратилась к суду с просьбой о расторжении их брака и об установлении ее опеки над детьми.

Женщина заявила, что в противном случае ее 11-летнюю дочь Аль Джалилу ждет на родине принудительный брак, как это принято в Арабских Эмиратах.

Такие громкие дела обычно обрастают сплетнями. Вот и на этот раз в сети распространяются слухи, что принцесса убежала совсем по иной причине — она спасалась от гнева супруга, узнавшего об измене.

Процесс обещает быть сложным, защищает интересы Хайи известный адвокат Файона Шеклтон, которая когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы.

Известно, что ранее от гнета жестокого отца пытались убежать поочередно его дочери Шамса и Латифа. Попытки закончились неудачей, судьба девушек незавидна, они содержатся под постоянной охраной.