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Далай-ламу не пустили на свадьбу Гарри и Меган 

Рамблер 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Интересные подробности о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл рассказал британский журналист Себастьян Шекспир.
Оказывается, чета хотела пригласить на это торжество Далай-ламу. Тибетец был в списке гостей, который они согласовывали и с королевой Елизаветой, и с высокопоставленными людьми из своего окружения.
Говорят, что «зарубил» кандидатуру Далай-ламы архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, посоветовавший не приглашать на церемонию человека, представляющего иную религию, не христианство, — пишет «Teleprogramma.pro».
Архиепископ же порекомендовал пригласить на торжество первого чернокожего главу Епископальной церкви США Майкла Карри. Священнослужитель поразил всех гостей очень эмоциональной проповедью о любви.
Что же касается Далай-ламы, то, по мнению эксперта, автора книги о нем писателя Александра Нормана, тот принял бы приглашение с удовольствием.
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Шоу-бизнес , принц Гарри
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