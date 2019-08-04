Далай-ламу не пустили на свадьбу Гарри и Меган

Оказывается, чета хотела пригласить на это торжество Далай-ламу. Тибетец был в списке гостей, который они согласовывали и с королевой Елизаветой, и с высокопоставленными людьми из своего окружения.

Говорят, что «зарубил» кандидатуру Далай-ламы архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, посоветовавший не приглашать на церемонию человека, представляющего иную религию, не христианство, — пишет «Teleprogramma.pro».

Архиепископ же порекомендовал пригласить на торжество первого чернокожего главу Епископальной церкви США Майкла Карри. Священнослужитель поразил всех гостей очень эмоциональной проповедью о любви.

Что же касается Далай-ламы, то, по мнению эксперта, автора книги о нем писателя Александра Нормана, тот принял бы приглашение с удовольствием.