Билан поддержал «манифест» ГлюкоZы 

Фанаты певицы активно обсуждают ее своеобразный «манифест», гневный пост в инстаграме. Там звезда жестко ответила хейтерам, распространяющим слухи о том, что ее семья вот-вот распадется, пишет «rusdialog.ru».
«Я — Глюкоза и я ненавижу!⠀ Ненависть — мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть!», — выплеснула свое негодование звезда.
Дмитрий Билан поддержал коллегу по цеху, написав в ее инстаграме:
«Права! Иногда хочется всему миру психолога пожелать или посоветовать. Сдвиг в сторону ненависти ко всему очевиден, чувствую кожей».
Фолловеры успокаивают певицу, но и советуют быть менее открытой.
«Люди, испытывающие ненависть, — это больные, обиженные, униженные… Их можно пожалеть или посочувствовать. Вам не должно быть больно от проявления их ненависти. Имхо.», «В такой нищей стране вам и вашим коллегам не нужно хвастаться всеми богатствами. Будьте скромнее. В России людям не легко».