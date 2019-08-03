Билан поддержал «манифест» ГлюкоZы

«Я — Глюкоза и я ненавижу!⠀ Ненависть — мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть!», — выплеснула свое негодование звезда.

Дмитрий Билан поддержал коллегу по цеху, написав в ее инстаграме:

«Права! Иногда хочется всему миру психолога пожелать или посоветовать. Сдвиг в сторону ненависти ко всему очевиден, чувствую кожей».

Фолловеры успокаивают певицу, но и советуют быть менее открытой.