Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билан поддержал «манифест» ГлюкоZы 

Рамблер 10 минут назад
Фото: ТАСС
Фанаты певицы активно обсуждают ее своеобразный «манифест», гневный пост в инстаграме. Там звезда жестко ответила хейтерам, распространяющим слухи о том, что ее семья вот-вот распадется, пишет «rusdialog.ru».
«Я — Глюкоза и я ненавижу!⠀ Ненависть — мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть!», — выплеснула свое негодование звезда.
Дмитрий Билан поддержал коллегу по цеху, написав в ее инстаграме:
«Права! Иногда хочется всему миру психолога пожелать или посоветовать. Сдвиг в сторону ненависти ко всему очевиден, чувствую кожей».
Фолловеры успокаивают певицу, но и советуют быть менее открытой.
«Люди, испытывающие ненависть, — это больные, обиженные, униженные… Их можно пожалеть или посочувствовать. Вам не должно быть больно от проявления их ненависти. Имхо.», «В такой нищей стране вам и вашим коллегам не нужно хвастаться всеми богатствами. Будьте скромнее. В России людям не легко».
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Билан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приамурье уходит под воду7
Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России56
Зверев выложил в Сеть номер банковской карты16
На украине раскритиковали крымские курорты114
СК возбудил дело об отмывании денег в фонде Навального141
Видео
00:47
«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию
Политика США
00:09
Приамурье уходит под воду
Происшествия Погода
01:00
Макаревич подшутил над Алибасовым из-за «Крота»
Шоу-бизнес
03:54
Путин провел разговор с Трампом
Политика В мире
00:47
Соболь задержали до акции
Общество Другое
00:59
«Отнеслась по-хамски»: квартиру Сафронова затопили
Общество
02:59
«Где больше психов»: Боярский раскритиковал Минздрав
Общество
00:58
Самолет-разведчик США подлетел к Крыму
Армия США
00:30
Без премий: назван размер зарплаты Зеленского
В мире Статьи
01:08
В Шереметьево произошло ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение