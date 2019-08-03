Стас Барецкий переживает за бизнес экс-жены Шнурова

Брак Сергея и Матильды Шнуровых распался не так давно.

Считается, что при разводе экс-супруга получила половину общего имущества, в том числе балетную школу и ресторан около Исаакиевской площади. Казалось бы, финансовое будущее Матильды обеспечено.

Однако ее и Сергея давний друг шоумен Стас Барецкий рассказал, что это вовсе не так.

Добиться того, чтобы балетная школа стала популярной, не удается, спрос на обучение невысок, а подобных школ много.

«Даже мастеровитые балерины, открывая школы, часто прогорают на этом», — приводит слова Барецкого ««Starhit».

Также и ресторанный бизнес — он в целом переживает трудные времена. И особых перспектив Барецкий не видит.

Возможно, Матильде мог бы помочь близкий человек — но эту тему комментировать Стас отказался. Он только отметил, что сейчас у нее новый друг, рассказывать о котором он не имеет права.