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Зверев опубликовал в Instagram номер личной банковской карты 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эпатажный стилист Сергей Зверев, который в последнее время активно борется за защиту природы России, в частности, озера Байкал и сибирских лесов, сделал неожиданных ход в соцсетях. Один из его проектов — сбор денег на восстановление храма в родном селе Гужиры в Бурятии. Звезда уже давно занимается им, но реставрационные работы так и не начались. И вот, чтобы дело пошло быстрее, Зверев опубликовал номер личной банковской карты, чтобы подписчики присылали деньги на нее.
«Когда этот храм строили, императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги и отправила в этот храм икону Спасителя! Давайте вместе восстановим эту церковь!» — призывает Сергей.
teleprogramma.pro
Земляки Зверева благодарят его за активную гражданскую позицию, вот только, сколько уже собрано средств, звездный стилист в соцсетях не озвучивает.
Напомним, недавно в СМИ пересчитали все пластические операции, которые перенес 56-летний Сергей. Набралось более десятка. При этом пластический хирург отметил, что лицо звезды выглядит гармонично, и изменения пошли ему на пользу.
А вы бы пожертвовали деньги на восстановление храма?
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Комментарии8
Шоу-бизнес , Сергей Зверев , Республика Бурятия
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