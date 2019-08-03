Самбурская снова воюет с ГИБДД

Актрисе выписали штраф за превышения уровня затонированности стекол автомобиля. Девушке предписано ликвидировать тонировку и приехать на повторную проверку, — рассказывает «Starhit».

Сама Самбурская считает, что, если бы она дала взятку, то спокойно ездила бы дальше. Но, по ее словам, этот вопрос принципиален, «на лапу» она не дает, сообщила она в соцсети.

Кроме того, как оказалось, проверка степени затонированности была проведена с нарушениями. Подобные проверки можно производить только в дневное время и на специально оборудованной станции.

По словам Настасьи, тонировку на стекла своего шикарного Bentley она нанесла для того, чтобы ее не преследовали навязчивые поклонники.