Самбурская снова воюет с ГИБДД 

Актрисе выписали штраф за превышения уровня затонированности стекол автомобиля. Девушке предписано ликвидировать тонировку и приехать на повторную проверку, — рассказывает «Starhit».
Сама Самбурская считает, что, если бы она дала взятку, то спокойно ездила бы дальше. Но, по ее словам, этот вопрос принципиален, «на лапу» она не дает, сообщила она в соцсети.
Кроме того, как оказалось, проверка степени затонированности была проведена с нарушениями. Подобные проверки можно производить только в дневное время и на специально оборудованной станции.
По словам Настасьи, тонировку на стекла своего шикарного Bentley она нанесла для того, чтобы ее не преследовали навязчивые поклонники.
Актриса не в первый раз воюет с ГИБДД, отрицая факт нарушения ею правил дорожного движения. Еще не забыт скандал, когда звезду обвинили в вождении в нетрезвом виде.