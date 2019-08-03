Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дана Борисова пережила панику на корабле 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известная телеведущая сейчас путешествует на круизном корабле вместе с мамой и дочкой. В своем инстаграме она выкладывает фотоотчеты вояжа, и до последнего времени у дам все было замечательно.
Но без ЧП в путешествии не обошлось. Недавно звезде пришлось попасть в не самую приятную историю.
Ее здорово напугал сигнал тревоги на корабле после которого началась легкая паника и люди стали одевать спасательные жилеты, — пишет «Teleprogramma.pro».
«Что происходит?», «Готовимся к посадке в шлюпки», — сообщила в инстаграме Борисова.
К счастью, тревога оказалась учебной, всех пассажиров успокоили.
Дана отчиталась в соцсетях:
«Ребята, это была плановая учебная тревога. Плановая. Все потренировались и пошли загорать».
Шоу-бизнес , Дана Борисова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние ухудшилось: Скрипаль позвонил в Москву271
Соболь задержали перед акцией протеста в Москве71
«Давность смерти более 25 лет»: в ресторане нашли труп7
«Есть угроза соседним зданиям»: ЧП в Москве48
Макаревич подшутил над Алибасовым из-а «Крота»2
Видео
01:00
Макаревич подшутил над Алибасовым из-а «Крота»
Шоу-бизнес
00:47
Соболь задержали перед акцией протеста в Москве
Общество Другое
00:59
«Отнеслась по-хамски»: квартиру Сафронова затопили
Общество
02:59
«Где больше психов»: Боярский раскритиковал Минздрав
Общество
00:58
Самолет-разведчик США подлетел к Крыму
Армия США
00:30
Без премий: назван размер зарплаты Зеленского
В мире Статьи
01:08
В Шереметьево произошло ЧП
Происшествия
00:50
Состояние ухудшилось: Скрипаль позвонил в Москву
Общество Статьи
01:15
«Без вас здесь, мужики, не разберемся»
Политика
00:45
Уничтоженные украинские Ил-76 сняли из космоса
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение