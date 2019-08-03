Дана Борисова пережила панику на корабле

Известная телеведущая сейчас путешествует на круизном корабле вместе с мамой и дочкой. В своем инстаграме она выкладывает фотоотчеты вояжа, и до последнего времени у дам все было замечательно.

Но без ЧП в путешествии не обошлось. Недавно звезде пришлось попасть в не самую приятную историю.

Ее здорово напугал сигнал тревоги на корабле после которого началась легкая паника и люди стали одевать спасательные жилеты, — пишет «Teleprogramma.pro».

«Что происходит?», «Готовимся к посадке в шлюпки», — сообщила в инстаграме Борисова.

К счастью, тревога оказалась учебной, всех пассажиров успокоили.

Дана отчиталась в соцсетях: