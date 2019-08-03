Стало известно, как Бузова зарабатывает миллионы

Сама звезда недавно объявила, что перегнала президента страны по количеству запросов в Google пишет «lenta.ru».

«Я люблю эту социальную сеть», — цитирует признание теледивы русское издание Forbes. И как же ей не любить инстаграм! Ведь стоимость рекламной интеграции в ее инстаграм-аккаунт, по данным Forbes, достигает 1 млн рублей.

То есть, за один рекламный пост Ольга Бузова зарабатывает до миллиона рублей благодаря своей популярности.

Ранее русское издание Forbes сообщало, что доход певицы за последний год составил 4,4 миллиона долларов.