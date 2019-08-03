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Стало известно, как Бузова зарабатывает миллионы 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ольга Бузова — самый популярный инстаграм-блогер в России. У нее 16 миллионов подписчиков.
Сама звезда недавно объявила, что перегнала президента страны по количеству запросов в Google, пишет «lenta.ru».
«Я люблю эту социальную сеть», — цитирует признание теледивы русское издание Forbes. И как же ей не любить инстаграм! Ведь стоимость рекламной интеграции в ее инстаграм-аккаунт, по данным Forbes, достигает 1 млн рублей.
То есть, за один рекламный пост Ольга Бузова зарабатывает до миллиона рублей благодаря своей популярности.
Ранее русское издание Forbes сообщало, что доход певицы за последний год составил 4,4 миллиона долларов.
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Google , Lenta.ru
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