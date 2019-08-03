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Будущую свадьбу Собчак назвали «пиар-ходом» 

Рамблер 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Светская львица Ксения Собчак обнародовала новость — в самом начале осени она собралась отпраздновать свадьбу с Константином Богомоловым. Вроде бы уже и дата назначена — 13 сентября, — рассказали «Дни.ру».
Однако хейтеры усмотрели в этой истории признаки пиар-кампании. И даже обозначили «срок годности» союза актера и теледивы. Этот срок, по их мнению, истечет, как только тема перестанет привлекать внимание публики.
Да и сама свадьба, как они считают, еще под большим вопросом.
«Кто вообще сказал, что они действительно женятся и это не пиар-ход? Слишком уж сильно они выпячивают эту свою любовь», «Как сошлись так и разойдутся. У Ксении еще не один десяток будет таких богомоловых», — заявляют подписчики в соцсетях.
Возможно, такой выплеск негатива происходит потому, что поклонники звезды сравнивают нынешнюю ситуацию с предысторией ее первого замужества.
Сейчас все чувства и эмоции Ксения выставляет напоказ. А о ее первом браке общественность узнала в самый последний момент — Собчак и Виторган все держали в тайне.
«Самка богомола всегда съедает своего возлюбленного!», — предупреждают фолловеры будущего супруга телеведущей.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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