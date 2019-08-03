Будущую свадьбу Собчак назвали «пиар-ходом»

Однако хейтеры усмотрели в этой истории признаки пиар-кампании. И даже обозначили «срок годности» союза актера и теледивы. Этот срок, по их мнению, истечет, как только тема перестанет привлекать внимание публики.

Да и сама свадьба, как они считают, еще под большим вопросом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 23 Июл 2019 в 4:35 PDT «Кто вообще сказал, что они действительно женятся и это не пиар-ход? Слишком уж сильно они выпячивают эту свою любовь», «Как сошлись так и разойдутся. У Ксении еще не один десяток будет таких богомоловых», — заявляют подписчики в соцсетях.

Возможно, такой выплеск негатива происходит потому, что поклонники звезды сравнивают нынешнюю ситуацию с предысторией ее первого замужества.

Сейчас все чувства и эмоции Ксения выставляет напоказ. А о ее первом браке общественность узнала в самый последний момент — Собчак и Виторган все держали в тайне.

«Самка богомола всегда съедает своего возлюбленного!», — предупреждают фолловеры будущего супруга телеведущей.