Rammstein «зажег» стадион в Петербурге. Жители испугались.

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Жители испугались: Rammstein «зажег» стадион в Петербурге 

Рамблер 55 минут назад
Клубы черного дыма над «Газпром Ареной» напугали жителей Санкт-Петербурга.
Один из них даже рассказал о возможном пожаре в паблике ВК ««Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и прислал впечатляющую видеозапись.
«Походу горит Арена», — написал он.
Что ж, концерт группы Rammstein, который проходил на стадионе в пятницу вечером, 2 августа, действительно был — огонь!
О чем обеспокоенному автору поста и рассказали другие пользователи сети, которые были в курсе дела.
«…там культурно-массовое мероприятие идет, вокально инструментальный ансамбль Раммштайн выступает!»
Но надо сказать, что предпосылки для такой ошибки у «непродвинутого» горожанина были весомые.
Легендарная группа привезла не только музыкальную программу но и феерическое огненное шоу. По всему периметру «Газпром Арены» установили специальные конструкции, «плюющиеся» языками огня.
Действо вызвало восторженные отклики и бурю эмоций у зрителей.
«Вообще круть, такого шоу я никогда не видел! Пиротехника от Rammstein на высшем уровне! Я оглох! Все супер! Спасибо группе за такой концерт!», «Очень крутое шоу», — написали они в соцсети.
Обсудили ситуацию и футбольные болельщики.
«На горелом поле у нас играют плохо», «Все нормально. Завтра на стадионе все прекрасно будет. Поле вернут, у Краснодара еще надеюсь и выиграем».
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Шоу-бизнес , Видео , Газпром , Санкт-Петербург
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