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Толкалину затравила неадекватная публика 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: @tolkalinaliuba
Любовь Толкалина была оскорблена неадекватной реакцией публики Ейска. Об этом она написала в своем инстаграме.
Скандал возник из-за отмены спектакля Московского независимого театра «Мастер и Маргарита», который труппа должна была показать в Ейске.
Спектакль пришлось отменить из-за того, что автобус с декорациями, костюмами и реквизитом артистов полиция задержала при досмотре на въезде в город.
Сам автобус следовал по расписанию. Но в городе из-за празднования дня ВДВ были усилены меры безопасности, и артистическое хозяйство чем-то не понравилось представителям правоохранительных органов, рассказали «7days.ru».
Артистка извинилась перед публикой за срыв спектакля, сказала, что администрация вернет деньги за пропавшие билеты, но публика слышать извинений не захотела и набросилась на Толкалину с обвинениями и оскорблениями, сделав ее буквально крайней в этой истории.
«Люди, зрители, пришедшие в театр… кричали, что я их ограбила и виновница обмана, преступница, кричали — позор… не дав себе труда подумать, что существуют прокатчики, продюсеры… которые продают билеты и несут материальную ответственность. А моя задача приехать и быть готовой к спектаклю в нужное время. и я лично отвечаю только за качество моей работы. я билеты не продаю. я артистка, позвольте напомнить… и я так же страдаю от отмены спектакля», — поделилась переживаниями Любовь Толкалина.
Артистка была настолько потрясена несправедливостью, что она приняла решение некоторое время перестать общаться с публикой и «уйти» даже из соцсети.
«Очень тяжело переживать гнев и злость людей… которые пришли в театр…вот это было действительно страшно…столько ненависти», «Нужно как то принять случившееся и подумать», — написала она.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Любовь Толкалина , МВД , журнал "7 Дней"
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