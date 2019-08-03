Толкалину затравила неадекватная публика

Любовь Толкалина была оскорблена неадекватной реакцией публики Ейска. Об этом она написала в своем инстаграме.

Скандал возник из-за отмены спектакля Московского независимого театра «Мастер и Маргарита», который труппа должна была показать в Ейске.

Спектакль пришлось отменить из-за того, что автобус с декорациями, костюмами и реквизитом артистов полиция задержала при досмотре на въезде в город.

Сам автобус следовал по расписанию. Но в городе из-за празднования дня ВДВ были усилены меры безопасности, и артистическое хозяйство чем-то не понравилось представителям правоохранительных органов рассказали «7days.ru».

Артистка извинилась перед публикой за срыв спектакля, сказала, что администрация вернет деньги за пропавшие билеты, но публика слышать извинений не захотела и набросилась на Толкалину с обвинениями и оскорблениями, сделав ее буквально крайней в этой истории.

«Люди, зрители, пришедшие в театр… кричали, что я их ограбила и виновница обмана, преступница, кричали — позор… не дав себе труда подумать, что существуют прокатчики, продюсеры… которые продают билеты и несут материальную ответственность. А моя задача приехать и быть готовой к спектаклю в нужное время. и я лично отвечаю только за качество моей работы. я билеты не продаю. я артистка, позвольте напомнить… и я так же страдаю от отмены спектакля», — поделилась переживаниями Любовь Толкалина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 2 Авг 2019 в 2:06 PDT Артистка была настолько потрясена несправедливостью, что она приняла решение некоторое время перестать общаться с публикой и «уйти» даже из соцсети.