Потрясенная оскорблениями зрителей в Ейске Толкалина ушла из Сети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 2 Авг 2019 в 2:06 PDT Накануне актриса Любовь Толкалина фотографировала Азовское море и развлекалась вайндсерфингом в Ейске, где вечером 2 августа должен был состояться спектакль «Мастер и Маргарита». Но уже поздно вечером того же дня опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram полный горечи пост.

Оказывается, из-за празднования Дня ВДВ и Праздника урожая власти Ейска усилили проверки на подъезде к городу. Автобус с основной частью группы, декорациями и костюмами задержали полицейские. Так что после 22 часов тяжелой дороги все сидели на допросе. Потом всех отпустили, просто извинившись за беспокойство.

«Но страшно даже не это, а то что я увидела и услышала в свой адрес, когда вышла к публике, для объяснения ситуации. Люди, зрители, пришедшие в театр… кричали, что я их ограбила и виновница обмана, преступница, требовали чтобы я вернула им деньги, кричали — позор… не дав себе труда подумать, что существуют прокатчики, продюсеры… которые продают билеты и несут материальную ответственность. А моя задача приехать и быть готовой к спектаклю в нужное время. и я лично отвечаю только за качество моей работы. я билеты не продаю», — пишет в Сети Любовь Толкалина.

Она напомнила, что она — артистка. И так же как и зрители страдает из-за отмены спектакля. Еще раз извинившись, она попросила написать всех, кому не вернут деньги за сорванный спектакль.