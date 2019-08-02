Инста-модель не отказывается от фотосессий даже на отдыхе.
Мария Погребняк отдыхает с семьей в Турции. Но даже между походами на пляж она успевает устраивать красивые фотосессии, чем радует своих поклонников. Многодетная мать признается, что лучший ее фотограф — старший сын.
Однако в погоне за идеальными кадрами Погребняк часто перегибает палку. Так, она разместила в Instagram фотографию, за которую подписчики высмеяли ее. На снимке Мария позирует в красивом купальнике и крупных украшениях на фоне сочной зелени. Но она настолько переборщила с ретушью, что, по мнению фолловеров, перестала быть похожей сама на себя.
«Зачем так фотошопить лицо?Ничего общего с оригиналом», «абсолютно никакой индивидуальности, все под капирку», «И так худая за чем талию тянуть так чтоб рядом фонарь поплыл», — посыпалась критика (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Многие подписчики упрекнули Погребняк в том, что фонарь при «моделировании» талии завалился, что выдает неумелое пользование фоторедактором. Правда, время спустя подобные комментарии из-под фото почему-то исчезли.
Напомним, на днях Марию Погребняк раскритиковали за видео в ванной с тремя сыновьями.