«У вас фонарь поплыл»: Марию Погребняк высмеяли за увлечение фотошопом

Инста-модель не отказывается от фотосессий даже на отдыхе.

Однако в погоне за идеальными кадрами Погребняк часто перегибает палку. Так, она разместила в Instagram фотографию, за которую подписчики высмеяли ее. На снимке Мария позирует в красивом купальнике и крупных украшениях на фоне сочной зелени. Но она настолько переборщила с ретушью, что, по мнению фолловеров, перестала быть похожей сама на себя.

«Зачем так фотошопить лицо?Ничего общего с оригиналом», «абсолютно никакой индивидуальности, все под капирку», «И так худая за чем талию тянуть так чтоб рядом фонарь поплыл», — посыпалась критика (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Многие подписчики упрекнули Погребняк в том, что фонарь при «моделировании» талии завалился, что выдает неумелое пользование фоторедактором. Правда, время спустя подобные комментарии из-под фото почему-то исчезли.

Напомним, на днях Марию Погребняк раскритиковали за видео в ванной с тремя сыновьями.