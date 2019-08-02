Гайдулян рассказал о победе над раком 

Актер Андрей Гайдулян заявил, что победить онкологические заболевание ему помогла поддержка партнерши по сериалу «СашаТаня» Валентины Рубцовой. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека», выпуск которой опубликован на YouTube-канале «России 1».
Также актер отметил, что в ходе лечения принял правильное решение не читать слухов о себе.
«Я закрыл для себя абсолютно [интернет]. Через несколько лет прочитал, что-то увидел и, конечно, офигел. [Во время борьбы с болезнью] я ушел в свой богатый внутренний мир, в храм. Валя всегда была со мной, это человек, который был по первому звонку, по первой смс. Валя переживала, наверное, больше, чем я», — рассказал он.
По словам актера, благодаря влиянию партнерши он отказался от сахара в пище.
Сама Рубцова отметила, что не сомневалась в выздоровлении Гайдуляна.
«Когда Андрей заболел, я с первой минуты знала, что все будет хорошо, я была в этом абсолютно убеждена», — подчеркнула она.
Летом 2015 года у Гайдуляна диагностировали лимфому второй стадии. СМИ писали, что речь идет о лимфоме Ходжкина. В последние годы выживаемость пациентов с таким диагнозом составляет 60 процентов.
Актер лечился в России и в Германии, проходил сеансы химиотерапии. В марте 2016 года стало известно, что он победил рак.