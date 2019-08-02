Гайдулян рассказал о победе над раком

Актер Андрей Гайдулян заявил, что победить онкологические заболевание ему помогла поддержка партнерши по сериалу «СашаТаня» Валентины Рубцовой. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека», выпуск которой опубликован на YouTube-канале «России 1».

Также актер отметил, что в ходе лечения принял правильное решение не читать слухов о себе.

«Я закрыл для себя абсолютно [интернет]. Через несколько лет прочитал, что-то увидел и, конечно, офигел. [Во время борьбы с болезнью] я ушел в свой богатый внутренний мир, в храм. Валя всегда была со мной, это человек, который был по первому звонку, по первой смс. Валя переживала, наверное, больше, чем я», — рассказал он.

По словам актера, благодаря влиянию партнерши он отказался от сахара в пище.

Сама Рубцова отметила, что не сомневалась в выздоровлении Гайдуляна.

«Когда Андрей заболел, я с первой минуты знала, что все будет хорошо, я была в этом абсолютно убеждена», — подчеркнула она.

Летом 2015 года у Гайдуляна диагностировали лимфому второй стадии. СМИ писали, что речь идет о лимфоме Ходжкина. В последние годы выживаемость пациентов с таким диагнозом составляет 60 процентов.

Актер лечился в России и в Германии, проходил сеансы химиотерапии. В марте 2016 года стало известно, что он победил рак.