«Дебилка»: Серов выиграл суд у дочери

Суд отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства незаконнорождённой дочери музыканта Александра Серова Кристин Тилер, обвинившей отца в том, что он оскорбил ее в передачах на телевидении, усомнившись в психическом здоровье. Об этом сообщает «Московский комсомолец»

По данным издания, дочь Серова, которая проживает в Германии , просила суд взыскать с ее отца порядка 11 миллионов рублей и обязать принести публичные извинения за причинённые ей моральные страдания.

Причиной иска в Хорошевский суда стал целый ряд телепередач с участием Серова. В них, по словам адвоката девушки, Серов «унижал честь и достоинство Тилер». При этом представитель певца Борис Абаев заявил, что все заявления Серова — его частное мнение и певец имеет право на свободу слова и мысли. Более того, по мнению защиты, объявившиеся спустя 29 лет дочь и бывшая возлюблена музыканта Надежда Тилер, преследуют меркантильные цели.

По данным газеты, в суде также прозвучало, что ещё в 2005 году Серов выплатил все алименты, причитавшиеся его дочери. И адвокат артиста настаивал на корысти девушки и ее матери, которые являлись на все телеэфиры по своей воле и за участие в них им платили серьезные деньги.

В свою очередь адвокат Тилер заявила, что певец предоставил в суд справку с минимальной зарплатой и в итоге алименты получились незначительными.

Выслушав доводы сторон, судья удалилась в совещательную комнату и уже через 10 минут вернулась, приняв решение отказать Кристин Тилер в полном объёме.