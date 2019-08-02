Стали известны заработки российских звезд Instagram

Один рекламный пост топового российского блогера стоит около миллиона рублей, отметил журнал Forbes , опубликовав данные о заработках самых популярных звезд соцсети.

По информации журнала, достоверных сведений о числе зарегистрированных пользователей в российском Instagram нет.

Так, официальный реселлер Facebook Aitarget оценивает его в 39 млн человек в месяц, а компании Brand Analytics за май насчитала 21,8 млн активных пользователей. При этом в США Instagram пользуются 120 млн человек, а во всем мире — 1 млрд

В свою очередь рынок рекламы в Instagram только за прошлый год, по данным Double Data, которые приводит издание, вырос на 85%, до 2,3 млрд рублей без учета рекламы в «сториз». Если еще несколько лет назад максимальная стоимость рекламного поста на платформе Instagram не дотягивала и до 500 000 рублей, сейчас публикация у топовых блогеров стоит 1–1,5 млн рублей. Стоимость контракта может зависеть от отношения блогера к бренду и даже от его настроения, отмечает издание.

Forbes отмечает, что Ольга Бузова и Настя Иевлеева берут за рекламные контракты по 1 млн рублей. Свои ролики в Instagram Настя Иевлеева записывает зачастую с подругой Идой Галич. По словам источников Forbes, интеграция с фото в блоге Галич стоит 880 000 рублей, а с видео — 1 млн рублей.