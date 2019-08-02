Стали известны заработки российских звезд Instagram 

Один рекламный пост топового российского блогера стоит около миллиона рублей, отметил журнал Forbes, опубликовав данные о заработках самых популярных звезд соцсети.
По информации журнала, достоверных сведений о числе зарегистрированных пользователей в российском Instagram нет.
Так, официальный реселлер Facebook Aitarget оценивает его в 39 млн человек в месяц, а компании Brand Analytics за май насчитала 21,8 млн активных пользователей. При этом в США Instagram пользуются 120 млн человек, а во всем мире — 1 млрд
В свою очередь рынок рекламы в Instagram только за прошлый год, по данным Double Data, которые приводит издание, вырос на 85%, до 2,3 млрд рублей без учета рекламы в «сториз». Если еще несколько лет назад максимальная стоимость рекламного поста на платформе Instagram не дотягивала и до 500 000 рублей, сейчас публикация у топовых блогеров стоит 1–1,5 млн рублей. Стоимость контракта может зависеть от отношения блогера к бренду и даже от его настроения, отмечает издание.
По данным Forbes, в топ-5 по количеству подписчиков входят: певица и телеведущая Ольга Бузова, боец Хабиб Нурмагомедов, рэпер Тимати, соведущая Бузовой по шоу «Дом-2» Ксения Бородина и стендап-комик Павел Воля. При этом Тимати возглавляет список мужчин — блогеров, популярных у определенных сегментов аудитории в Instagram, составленный изданием. На втором месте в этом списке значится певец Сергей Шнуров. У женщин список возглавляет ведущая передачи «Орел и решка» на телеканале «Пятница!» Настя Ивлеева, а второе место занимает Ольга Бузова.
Forbes отмечает, что Ольга Бузова и Настя Иевлеева берут за рекламные контракты по 1 млн рублей. Свои ролики в Instagram Настя Иевлеева записывает зачастую с подругой Идой Галич. По словам источников Forbes, интеграция с фото в блоге Галич стоит 880 000 рублей, а с видео — 1 млн рублей.
При этом самые успешные блогеры России 2019 года в рейтинге Forbes «40 из 40» — телеведущая Ксения Собчак (доход 1 миллион долларов). За ней следует Настя Ивлеева (900 тысяч долларов). Следующий по популярности журналист Юрий Дудь с доходом 1,4 млн долларов. В топ также вошли Wylsacom — Валентин Петухов (2,7 млн долларов), Kate Clapp — Екатерина Трофимова (0,5 млн долларов), Саша Спилберг (0,7 млн долларов), Little Big — Илья Прусикин (1 млн долларов), Макс +100500 — Максим Голополосов (0,7 млн долларов) и Ида Галич (0,8 млн долларов).
Среди крупнейших рекламодателей в статье журнала упомянуты производители напитков PepsiCo, Coca-Cola, бьюти-продуктов — L’Oreal, Estee Lauder, а также телекомы и банки.