Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Крутые!»: пользователей соцсетей восхитил выложенный Николаевым снимок 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Музыкант Игорь Николаев разместил в своем Instagram фотографию мужской части российской эстрады. Пользователи соцсети отметили уникальность снимка, подчеркнув, что все изображенные на нем «не раздражают и не бесят своими поступками».
На фотографии Игорь Николаев стоит среди российских звезд, среди которых: Леонид Агутин, Олег Газманов, Денис Майданов, Сергей Галанин, Евгений Маргулис, Владимир Пресняков-младший, Николай Расторгуев.
«Компашка!)», — подписал фото Игорь Николаев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Подписчики композитора отметили в комментариях к записи, что на снимке «лучшие из лучших».
«Крутыхи все до одного! И самое главное — никто их них не раздражает и не бесит своими поступками», — подчеркнула irina_greena.
«Каждый — уже легенда», — написал dobrij_jozic.
«Меладзе с Розенбаумом не хватает», — считает smallville_boy.
Ранее Игорь Николаев разместил в соцсети поздравление с Днем военно-морского флота и поделился снимком с Аллой Пугачевой, сделанным во Владивостоке 35 лет назад.
Комментарии
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Игорь Николаев , Евгений Маргулис , Николай Расторгуев , Денис Майданов , Алла Пугачева , Сергей Галанин , Олег Газманов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса179
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил42
Путин упростил украинцам жизнь в России36
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»769
Родные Фриске полностью вернули долг «Русфонду»10
Видео
02:41
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Армия Ближний Восток
02:41
«Начнется гонка вооружений»: конец ДРСМД
Армия Оружие
02:07
«Таким хочется отдаваться»: откровения убитой блогерши
Криминал Происшествия
00:11
«Казнь» преемника Япончика попала на видео
Криминал
08:23
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса
В мире
03:09
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил
В мире
01:17
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»
Общество
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
00:29
Трамп назвал причину распада СССР
США В мире
01:39
В центре Москвы появились гигантские слизни
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение