«Крутые!»: пользователей соцсетей восхитил выложенный Николаевым снимок

Музыкант Игорь Николаев разместил в своем Instagram фотографию мужской части российской эстрады. Пользователи соцсети отметили уникальность снимка, подчеркнув, что все изображенные на нем «не раздражают и не бесят своими поступками».

«Компашка!)», — подписал фото Игорь Николаев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики композитора отметили в комментариях к записи, что на снимке «лучшие из лучших».

«Крутыхи все до одного! И самое главное — никто их них не раздражает и не бесит своими поступками», — подчеркнула irina_greena.

«Каждый — уже легенда», — написал dobrij_jozic.

«Меладзе с Розенбаумом не хватает», — считает smallville_boy.