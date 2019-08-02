Музыкант Игорь Николаев разместил в своем Instagram фотографию мужской части российской эстрады. Пользователи соцсети отметили уникальность снимка, подчеркнув, что все изображенные на нем «не раздражают и не бесят своими поступками».
На фотографии Игорь Николаев стоит среди российских звезд, среди которых: Леонид Агутин, Олег Газманов, Денис Майданов, Сергей Галанин, Евгений Маргулис, Владимир Пресняков-младший, Николай Расторгуев.
«Компашка!)», — подписал фото Игорь Николаев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Подписчики композитора отметили в комментариях к записи, что на снимке «лучшие из лучших».
«Крутыхи все до одного! И самое главное — никто их них не раздражает и не бесит своими поступками», — подчеркнула irina_greena.
«Каждый — уже легенда», — написал dobrij_jozic.
«Меладзе с Розенбаумом не хватает», — считает smallville_boy.
Ранее Игорь Николаев разместил в соцсети поздравление с Днем военно-морского флота и поделился снимком с Аллой Пугачевой, сделанным во Владивостоке 35 лет назад.