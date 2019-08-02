Бузову возмутила «истерия» из-за пожаров в Сибири

Певица Ольга Бузова на странице в Instagram прокомментировала ситуацию с лесными пожарами в Сибири. Ее удивил резонанс, который вызвала эта проблема, ведь «леса горят веками».

«В 2010, когда смог погладил всю Москву, тоже настолько массовой истерии не припомню… Сейчас же раздувается тема, словно специально», — написала Бузова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он подчеркнула, что лесные пожары случаются не только в России , но и в Канаде , и в США

Также Бузова процитировала заявление о пользе лесных пожаров, якобы принадлежащее премьер-министру Канады Джастину Трюдо

«Даже премьер Канады, когда горела громадная территория в его стране, говорил:

«Лесные пожары являются естественной частью экосистемы леса и важны для поддержания здоровья и биоразнообразия лесных массивов», — написала Бузова.

По мнению певицы, бороться надо не самим явлением лесных пожаров, а с вредом, который лесам наносят жгущие костры и мусорящие люди.

« [Надо] тушить там, где это угрожает человеку <…> Истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного, или это у нас сейчас стал так считаться гражданский инста-долг? Я просто люблю свою страну, и по ночам молюсь за её сохранение», — заключила Бузова.

Также она отметила, что согласна с позицией телеведущего Максима Галкина . Он ранее заявил, что акции в соцсетях «не имеют никакого отношения к борьбе за экологию». По его мнению, пожары в Сибири нельзя потушить, так как у России нет для этого «ни мощностей, ни финансов, ни человеческих ресурсов».

В десяти регионах Сибири не утихают крупные лесные пожары. Общая площадь горения составляет три миллиона гектаров. Режим чрезвычайной ситуации из-за этого ввели на территории всего Красноярского края и Иркутской области, в районах Бурятии и Якутии. Ветер принес дым от пожаров в Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Краснодарский губернатор Александр Усс заявлял, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами «бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно».

В российском отделении «Гринписа» заявили, что для предотвращения подобной ситуации в будущем надо пересмотреть границы зон контроля — участков, где власти и МЧС имеют право отказаться от тушения пожара, если это экономически нецелесообразно, предполагаемый ущерб не слишком большой, а затраты велики.