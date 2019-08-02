Рустам Солнцев: Собчак не умеет любить других 

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев прокомментировал информацию о грядущей свадьбе Ксении Собчак и ее нового возлюбленного, театрального режиссера Константина Богомолова.
«Я не очень верю в эту любовь… Он ей быстро надоест, потому что любить других Собчак не умеет», — сказал Солнцев изданию «Телепрограмма».
Бывший участник «Дома-2» считает, что Ксении нужен более сильный мужчина, нежели Константин.
При этом Солнцев отметил, что на данный момент этот союз выгоден Богомолову, который хочет попасть в богемное общество и получить известность в более широких кругах.
Ранее СМИ сообщили, что Собчак и Богомолов готовятся к свадьбе. Церемония бракосочетания якобы уже назначена на 13 сентября.