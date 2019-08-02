Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родные Фриске полностью вернули долг «Русфонду» 

Рамблер + ещё 14 15 минут назад
Фото: РИА Новости
«Русфонд» полностью получил средства, собранные телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске и не израсходованные по назначению ее семьей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя благотворительной организации.
Кто выиграл от смерти Жанны Фриске?
Согласно решению суда от 2017 года, наследники Жанны Фриске должны были вернуть «Русфонду» 21 млн 600 тысяч рублей. 2 августа на счет организации поступил остаток долга — 13 млн 653 тысячи 214 рублей. Кроме того, с наследников взыскано 60 тысяч рублей в качестве компенсации уплаченной фондом госпошлины.
Взысканные средства в «Русфонде» пообещали направить на лечение детей с онкологическими заболеваниями.
Шоу-бизнес , Жанна Фриске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса179
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил42
Путин упростил украинцам жизнь в России36
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»769
Лена Миро разоблачила «тупой и коварный план» Собчак
Видео
02:41
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Армия Ближний Восток
02:41
«Начнется гонка вооружений»: конец ДРСМД
Армия Оружие
02:07
«Таким хочется отдаваться»: откровения убитой блогерши
Криминал Происшествия
00:11
«Казнь» преемника Япончика попала на видео
Криминал
08:23
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса
В мире
03:09
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил
В мире
01:17
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»
Общество
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
00:29
Трамп назвал причину распада СССР
США В мире
01:39
В центре Москвы появились гигантские слизни
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение