Родные Фриске полностью вернули долг «Русфонду»

«Русфонд» полностью получил средства, собранные телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске и не израсходованные по назначению ее семьей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя благотворительной организации.

Согласно решению суда от 2017 года, наследники Жанны Фриске должны были вернуть «Русфонду» 21 млн 600 тысяч рублей. 2 августа на счет организации поступил остаток долга — 13 млн 653 тысячи 214 рублей. Кроме того, с наследников взыскано 60 тысяч рублей в качестве компенсации уплаченной фондом госпошлины.

Взысканные средства в «Русфонде» пообещали направить на лечение детей с онкологическими заболеваниями.