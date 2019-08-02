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«Все превратилось в ложь»: экс-участница «Битвы экстрасенсов» отказалась от работы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: «Битва экстрасенсов»
Бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро заявила, что больше не хочет практиковать магические ритуалы. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на заявления Керро в социальных сетях.
«Не могу и не хочу на данный момент помогать. <…> В настоящее время все превратилось в бизнес и ложь. Все эти «мистические» фотосессии, телевидение, образ жизни, основанный на финансовой выгоде», — заявила она.
По словам Керро, она «ощущает пустоту внутри» и не может ничего дать людям. Экс-участница телешоу отметила, что на ее решение повлиял недавний визит в Москву.
«Все, что я увидела и почувствовала в Москве, было построено исключительно на меркантильном интересе и материальной выгоде», — рассказала она.
Керро призвала людей думать, прежде чем отдавать деньги людям, называющим себя экстрасенсам.
Впервые эстонка Мэрилин Керро приняла участие в «Битве экстрасенсов» в 2013 году и заняла второе место. Она участвовала в шоу еще дважды — в 2015-м и 2016-м годах.
«СтарХит» отмечает, что Керро не уточнила, чем она планирует заниматься в дальнейшем. Сейчас она сосредоточилась на семейных делах, назвав материнство самой большой радостью в своей жизни.
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Шоу-бизнес , Мэрилин Керро , StarHit
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