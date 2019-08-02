Обнаженный Алибасов устроил новый эксперимент с «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов опубликовал в своем Instagram видео, на котором, по его словам, запечатлен эксперимент с жидкостью для прочистки труб «Крот».

«Проверяю, растворит ли КРОТ пластиковую крышку», — так подписал Алибасов видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

На ролике видно, как кажущийся обнаженным продюсер пытается достать из пластиковой бутылки с водой пластиковую крышку с помощью палочек для еды.

Подписчики Алибасова призвали его воздержаться от новых экспериментов.

«Прелесть, Бари милый ты наш, не эксперементируй пожалуйста…» — написала @lapitskaia363.

«Ума — как у мышонка дристуна! Осталось ещё на себя бидон опрокинуть и раствориться!» — возмутилась @katenkais.