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Обнаженный Алибасов устроил новый эксперимент с «Кротом» 

Рамблер + ещё 3 22 минуты назад
Продюсер Бари Алибасов опубликовал в своем Instagram видео, на котором, по его словам, запечатлен эксперимент с жидкостью для прочистки труб «Крот».
«Проверяю, растворит ли КРОТ пластиковую крышку», — так подписал Алибасов видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
На ролике видно, как кажущийся обнаженным продюсер пытается достать из пластиковой бутылки с водой пластиковую крышку с помощью палочек для еды.
Подписчики Алибасова призвали его воздержаться от новых экспериментов.
«Прелесть, Бари милый ты наш, не эксперементируй пожалуйста…» — написала @lapitskaia363.
«Ума — как у мышонка дристуна! Осталось ещё на себя бидон опрокинуть и раствориться!» — возмутилась @katenkais.
«Может махнёте стаканчик?» — посоветовала @innaschast2.
Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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