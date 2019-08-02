Бари Алибасов протестировал «Крота»

В настоящее время продюсер выглядит абсолютно здоровым, и уже никто не сомневается, что история с отравлением была обычным пиаром. Вместо того, чтобы оставить эту тему в прошлом, Алибасов удивил поклонников видео, в котором проводит эксперименты с «Кротом».

«Проверяю, растворит ли КРОТ пластиковую крышку», — пишет знаменитость.

Большинство комментаторов не оценили его энтузиазма.