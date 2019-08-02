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Бари Алибасов протестировал «Крота» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Судя по всему, Бари Алибасов никак не может отказаться от «Крота». Напоминаем, что два месяца назад Бари оказался в лечебнице, а его представители заявили, что он получил ожог пищевода, по ошибке выпив чистящее средство «Крот» вместо сока.
В настоящее время продюсер выглядит абсолютно здоровым, и уже никто не сомневается, что история с отравлением была обычным пиаром. Вместо того, чтобы оставить эту тему в прошлом, Алибасов удивил поклонников видео, в котором проводит эксперименты с «Кротом».
«Проверяю, растворит ли КРОТ пластиковую крышку», — пишет знаменитость.
Большинство комментаторов не оценили его энтузиазма.
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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