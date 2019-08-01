«Закос под грузина»: Виторган и Нинидзе удивили интернет сменой имиджа

На одном из новых снимков в своем Instagram Виторган предстал с прямыми волосами до плеч. Подписчики решили, что он похож на актера Джона Траволту , телеведущего Андрея Малахова и комика Александра Ревву. Некоторые предположили, что Виторган решил сменить имидж ради Нинидзе.

«Артур Пирожков отдыхает, ну вообще под грузина закос, типа что бы с подружкой не сильно отличаться», — написал @alexspb_engineer (орфография и пунктуация автора сохранены).

Нинидзе опубликовала в сториз своего Instagram фотографию, на которой она запечатлена в бассейне обнаженной. Пользователи предположили, что идею она могла позаимствовать идею у матери ребенка Виторгана, журналистки Ксении Собчак

Виторган женился на Собчак в феврале 2013-го, в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым

Позже супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу.

В июле 2019-го СМИ сообщили, что у 46-летнего Виторгана начался роман с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.