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«Закос под грузина»: Виторган и Нинидзе удивили интернет сменой имиджа 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Интернет-пользователи обратили внимание, что актер Максим Виторган и его подруга, актриса Нино Нинидзе опубликовали неожиданные для себя фотографии. Об этом пишет «Московский комсомолец».
На одном из новых снимков в своем Instagram Виторган предстал с прямыми волосами до плеч. Подписчики решили, что он похож на актера Джона Траволту, телеведущего Андрея Малахова и комика Александра Ревву. Некоторые предположили, что Виторган решил сменить имидж ради Нинидзе.
«Артур Пирожков отдыхает, ну вообще под грузина закос, типа что бы с подружкой не сильно отличаться», — написал @alexspb_engineer (орфография и пунктуация автора сохранены).
Нинидзе опубликовала в сториз своего Instagram фотографию, на которой она запечатлена в бассейне обнаженной. Пользователи предположили, что идею она могла позаимствовать идею у матери ребенка Виторгана, журналистки Ксении Собчак.
Виторган женился на Собчак в феврале 2013-го, в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Позже супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу.
В июле 2019-го СМИ сообщили, что у 46-летнего Виторгана начался роман с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Джон Траволта , Артур Пирожков , Константин Богомолов , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Нино Нинидзе , Московский комсомолец
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