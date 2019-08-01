«Смелый человек»: участник Rammstein рассказал о Горбачеве

Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал о знакомстве с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым . По его словам, Горбачев, фактически ставший инициатором сноса Берлинской стены, является для него героем.

Клавишник немецкой группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц поделился подробностями своей встречи с последним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, передают «Известия». По его мнению, глава СССР является значимой фигурой в истории его родины, став инициатором сноса Берлинской стены.

«Конечно! А как еще назвать этого смелого человека?» — ответил музыкант на вопрос журналиста, является ли Горбачев для него героем.

Лоренц отметил, что познакомился с первым и последним президентом СССР на вручении музыкальной премии в Кельне

«Уж где-где, а на этом мероприятии я не ожидал его увидеть. Нас представили друг другу, и мы немного пообщались», — приводит слова участника Rammstein издание.

В интервью артист также рассказал, что иногда слушает классическое радио, когда едет в машине. Что касается российских исполнителей, то Лоренц упомянул Анну Нетребко

«Когда хочется отдохнуть, я с удовольствием ставлю нормальную рок-музыку», — признался он.

Группа Rammstein отыграла на московском стадионе «Лужники» в понедельник, 29 июля. На мероприятии была замечена украинская певица Светлана Лобода , которой приписывают роман с фронтменом коллектива Тиллем Линдеманном. Как сообщает teleprogramma.pro, исполнительница якобы прошла вместе со своей дочерью в ложу вокалиста, после этого она вышла из-за кулис уже с охранником немецкой звезды.

По словам очевидцев, на протяжении всего вечера ее сопровождал менеджер Линдеманна и в течение всего концерта в «Лужниках» Лобода не выпускала из рук телефон, на который снимала происходящее.

Перед концертом артистка опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой она сидит, обернувшись в полотенце на унитазе, и смотрит на обложку журнала с Линдеманном. В комментариях многие пользователи предположили, что певица соскучилась по своему коллеге, слухи о романе с которым обсуждаются в СМИ уже больше года. В комментариях к публикации также отметилась модель и телеведущая Светлана Бондарчук , которая пожаловалась на нехватку билетов.

«Везет. А я не смогла попасть. Билетов не хватило», — написала она.

Сообщения о появлении Лободы на концерте Rammstein появились на фоне приезда Линдеманна в Киев. Ряд изданий объяснили этот поступок вспышкой ревности из-за фотографии певицы с артистом балета Freedom Константином Гордиенко, а также видео в сториз, на котором она целует Гордиенко в щеку.

О том, что Линдеманн приехал на Украину, стало известно благодаря его совместной фотографии с продюсером и музыкантом Алексеем Потапенко , более известным как Потап из дуэта «Потап и Настя».

«Ему сказали, что Светки нет дома?» — иронически прокомментировал появление в Киеве лидера Rammstein один из пользователей.

Слухи о романе Лободы и Линдеманна возникли в 2017 году после посещения немецким музыкантом фестиваля «Жара» в Баку. Именно там две звезды и познакомились, после чего их часто замечали вместе.

Однако сама певица неоднократно опровергала сообщения об их отношениях. Сплетни о якобы романе двух артистов подогрел и тот факт, что в 2018 году Лобода назвала свою новорожденную дочь Тильдой, отказавшись раскрывать личность отца. Также она заявила в эфире программы «Вечерний Ургант», что даже ее старшая дочка Евангелина от первого брака с танцором Андреем Царем до последнего момента не подозревала о беременности матери.

В конце апреля сам Линдеманн также прокомментировал информацию об их отношениях с Лободой.

«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — пояснил он в интервью журналу «Жара».