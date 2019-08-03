Мэрилин Керро из «Битвы экстрасенсов» обвинили в обмане

Экс-участницу шоу колдунов Керро в соцсети обвинила в обмане клиентка, которая перевела ей за составление прогноза 400 рублей и не получила ответа.

«Вы меня кинули… Пусть эти деньги пойдут на благо вашей семьи», — цитирует слова женщины «StarHit».

Не так давно сама Керро объявляла, что более не хочет заниматься экстрасенсорикой, так как она устала от своего дара и видит слишком много лжи и обмана вокруг.

Однако ее поклонники, огорчившись от подобной перспективы, считают, что все же дело в личной жизни Мэрилин — ее первому малышу недавно исполнился год, а она беременна вторым ребенком.

«Я беременна, мой первенец еще маленький, мне нельзя нервничать», — пишет сама колдунья.