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Мэрилин Керро из «Битвы экстрасенсов» обвинили в обмане 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: Instagram
Экс-участницу шоу колдунов Керро в соцсети обвинила в обмане клиентка, которая перевела ей за составление прогноза 400 рублей и не получила ответа.
«Вы меня кинули… Пусть эти деньги пойдут на благо вашей семьи», — цитирует слова женщины «StarHit».
Не так давно сама Керро объявляла, что более не хочет заниматься экстрасенсорикой, так как она устала от своего дара и видит слишком много лжи и обмана вокруг.
Однако ее поклонники, огорчившись от подобной перспективы, считают, что все же дело в личной жизни Мэрилин — ее первому малышу недавно исполнился год, а она беременна вторым ребенком.
«Я беременна, мой первенец еще маленький, мне нельзя нервничать», — пишет сама колдунья.
Мэрилин Керро участвовала в телепроекте «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ с 2013 по 2016 годы. Одним из ее методов был вызов душ мертвых с помощью жертвоприношения, информирует «ura.news».
Шоу-бизнес , Мэрилин Керро , StarHit
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