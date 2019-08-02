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Без слез не взглянешь. Волочкова дала отпор хейтерам 

Рамблер + ещё 4 41 минуту назад
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу хейтеров, которые критикуют ее фотографии в соцсетях.
«Я обладаю свободой не обращать на эту грязь и выпады дешевые вообще. Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили…» — написала Волочкова в Instagram.
Она отметила, что ее критикуют за откровенные фото и ее знаменитый шпагат, но при этом критики не могут похвастаться столь же подтянутой фигурой и красивыми лицами.
«Мне присылают фото лиц этих «писательниц..» Без слез не взглянешь, простите… 🙈 Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать…» — поделилась Анастасия.
Балерина подчеркнула, что живет среди живых людей, которые ею восхищаются, а до «ботов и проплаченных хейтеров» ей нет никакого дела.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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