Без слез не взглянешь. Волочкова дала отпор хейтерам

Балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу хейтеров, которые критикуют ее фотографии в соцсетях.

«Я обладаю свободой не обращать на эту грязь и выпады дешевые вообще. Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили…» — написала Волочкова в Instagram.

Она отметила, что ее критикуют за откровенные фото и ее знаменитый шпагат, но при этом критики не могут похвастаться столь же подтянутой фигурой и красивыми лицами.

«Мне присылают фото лиц этих «писательниц..» Без слез не взглянешь, простите… 🙈 Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать…» — поделилась Анастасия.

Балерина подчеркнула, что живет среди живых людей, которые ею восхищаются, а до «ботов и проплаченных хейтеров» ей нет никакого дела.