«Я люблю тебя»: первое публичное признание Богомлова 

Режиссер Константин Богомолов впервые публично признался Ксении Собчак в любви. На своей странице в Instagram режиссер опубликовал видеоролик с возлюбленной и подписал его словами: «Я люблю тебя».
Около недели назад в Instagram Собчак появилось видео, на котором они с Богомоловым идут в обнимку, а затем телеведущая целует избранника в щеку.
Ранее Ксения заявляла, что не скрывает своих отношений с новым мужчиной, но старается их не афишировать.
Напомним, о романе Константина Богомолова и Ксении Собчак стало известно в январе, когда муж телеведущей Максим Виторган избил режиссера в кафе в центре Москвы. После инцидента Собчак и Виторган подали на развод.