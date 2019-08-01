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«Я люблю тебя»: первое публичное признание Богомлова 

Рамблер + ещё 1 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Режиссер Константин Богомолов впервые публично признался Ксении Собчак в любви. На своей странице в Instagram режиссер опубликовал видеоролик с возлюбленной и подписал его словами: «Я люблю тебя».
Около недели назад в Instagram Собчак появилось видео, на котором они с Богомоловым идут в обнимку, а затем телеведущая целует избранника в щеку.
Ранее Ксения заявляла, что не скрывает своих отношений с новым мужчиной, но старается их не афишировать.
Напомним, о романе Константина Богомолова и Ксении Собчак стало известно в январе, когда муж телеведущей Максим Виторган избил режиссера в кафе в центре Москвы. После инцидента Собчак и Виторган подали на развод.
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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