«Я люблю тебя»: первое публичное признание Богомлова

Режиссер Константин Богомолов впервые публично признался Ксении Собчак в любви. На своей странице в Instagram режиссер опубликовал видеоролик с возлюбленной и подписал его словами: «Я люблю тебя».

Около недели назад в Instagram Собчак появилось видео, на котором они с Богомоловым идут в обнимку, а затем телеведущая целует избранника в щеку.

Ранее Ксения заявляла, что не скрывает своих отношений с новым мужчиной, но старается их не афишировать.