«Рога вам идут»: Ксению Собчак раскритиковали за странную фотографию

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 1 Авг 2019 в 1:26 PDT Философский пост телеведущая сопроводила снимком, который удивил подписчиков.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram сообщение, в котором рассуждала об успешных людях и том, как они достигают своих высот.

«Выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них», — написала Ксения.

Цитата братьев Стругацких подписчиков впечатлила, а фото — нет.

«Любимая, оставь заумные чужие тексты шалавам из Д2, напиши просто-хочу очками попантоваться», — сыронизировал Рустам Солнцев (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Вы рекламируете столько всякой косметики, включая средства по уходу за кожей и волосами, а ваши фото говорят о том, какая она гадкая. И кожа не айс и волосы. Неужели нет ничего подходящего?», «Ксения вы такая умная и начитаная, не бедная девушка! У меня вопрос!)) Как при всем этом можно настолько ужасно выглядеть, кааааак? Почему вы абсолютно не следите за собой?», — раскритиковали подписчики.

Некоторые из них и вовсе отметили, что фото настолько неудачное, что возникает оптическая иллюзия: