Философский пост телеведущая сопроводила снимком, который удивил подписчиков.
Ксения Собчак опубликовала в Instagram сообщение, в котором рассуждала об успешных людях и том, как они достигают своих высот.
«Выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них», — написала Ксения.
Цитата братьев Стругацких подписчиков впечатлила, а фото — нет.
«Любимая, оставь заумные чужие тексты шалавам из Д2, напиши просто-хочу очками попантоваться», — сыронизировал Рустам Солнцев (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Вы рекламируете столько всякой косметики, включая средства по уходу за кожей и волосами, а ваши фото говорят о том, какая она гадкая. И кожа не айс и волосы. Неужели нет ничего подходящего?», «Ксения вы такая умная и начитаная, не бедная девушка! У меня вопрос!)) Как при всем этом можно настолько ужасно выглядеть, кааааак? Почему вы абсолютно не следите за собой?», — раскритиковали подписчики.
Некоторые из них и вовсе отметили, что фото настолько неудачное, что возникает оптическая иллюзия:
«Рога вам идут», «И на что тут смотреть?», «Рога зачетные», — последовали комментарии.